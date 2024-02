A paixão de criança pelos bichos e a veia de empreendedora no DNA definem Catarina Hauck, de 16 anos, que inaugura hoje (31/01) seu primeiro negócio como a mais nova empresária de BH: o PetCafé, uma cafeteria pet friendly no coração da Savassi, com gastronomia de primeira e um espaço para os amantes dos animais interagirem com cachorros e gatos.

Catarina teve a ideia depois de uma viagem ao Canadá, onde se encantou com a experiência de um 'cat café': “O local vivia lotado, com uma atmosfera acolhedora. Vivi um momento adorável e pensei: quero abrir o meu no Brasil”, lembra.

Aos 15 anos, Catarina decidiu que era hora de assumir seu lado gestora aliado ao amor pelos animais. Em vez do tradicional baile de debutante, ela pediu aos pais, Mônica e Alessandro Garcia, dinheiro para investir em seu negócio, do qual está à frente desde o projeto inicial.

Leia mais: Conheça três lugares que servem menus especiais para cachorros

Charlie, o golden

“Sou apaixonada pelos animais. Quando criança, fazia pirraça pedindo um pet aos meus pais. No Natal de 2016, enfim, ganhei meu primeiro cachorro, que chegou em uma caixa de presente. Charlie, meu golden. Foi uma loucura. A partir daí, adotei mais dois gatinhos, Miau e Meliante, esse é um fujão, por isso, o nome. E cheguei a ter sete gatos em casa”.

Catarina conta que Miau morreu, mas ela tem a companhia de Charlie - inclusive, “no cardápio do PetCafé, tem um lanche com seu nome: waffle de pão de queijo, carne de panela e requeijão de raspa” -, de Meliante e outras duas gatinhas Taylor (inspirada na cantora Taylor Switt) e Cinza. “E também temos o Pitoco, outro golden, que chegou agora para fazer companhia ao Charlie, dar energia, já que ele estava ficando muito deitado, parado”.

Catarina Hauck destca que o PetCafé, uma cafeteria pet friendly, 'além de um ideia legal, é uma proposta de boa comida também uma causa e uma experiência que todos devem dar uma chance e conhecer' PetCafé/Divulgação

Quanto a empreender tão jovem, Catarina tem tudo planejado e sabe o que quer: “Sempre tive espírito de liderança, sou a que organizava os grupos na escola, tenho essa pegada de assumir as coisas, liderar. Nasci com essa veia, meu pais são empreendedores e cresci neste meio, com brilho no olho, querendo colocar o meu negócio no mundo. Estou pronta para o desafio e não tem nada mais gostoso do que isso”.

Um imóvel da Rua Sergipe foi reformado para receber o salão do restaurante, um parquinho para cães e a sala dos gatinhos. Tudo pensado para oferecer o melhor conforto para as pessoas e os animais, com segurança, higiene e tranquilidade.

A identidade visual se destaca. A casa tem vários cantinhos 'instagramáveis', inspirados no amor pelos bichos. Para Catarina, o PetCafé tem vários significados: "É uma ideia legal, com proposta de boa comida, como também é uma causa e uma experiência que todos devem se dar a chance de conhecer, vivenciar. Os cachorros vão adorar o parquinho, tem a sala do gatos que moram lá e podem trocar carinho com você e, se quiser, sair de lá levando um para casa, adotado e sabendo que foi uma escolho assertiva. Ou apenas, passar algumas horas brincando com os gatos, relaxando", enfatiza a jovem empresária.

O cardápio

PetCafe - Charlie: waffle de pão de queijo, carne de panela e requeijão de raspa PetCafé/Divulgação

Além do lanche que leva o nome de Charlie, todo o cardápio do PetCafé, que foi desenvolvido pelo chef Renan Bastos e a confeiteira Elisangela Souza, tem nome de cachorros. Há opções de brunch, cafés, petiscos e almoço executivo.

Os pratos têm sabores e ingredientes mineiros, mas sempre com um diferencial. Destaque para os sanduíches à base de waffle de pão de queijo, que levam recheios de carne de panela, requeijão de raspa e mostarda da casa; linguiça artesanal e queijo canastra; tomates assados, creme de abacate, rúcula e crocante de sementes; ou frango pinga e frita e requeijão de raspa.

O menu também conta com a brincadeira “Leite no Pires”, tal qual um correio elegante. Quem quiser xavecar um gatinho ou gatinha que estiver no PetCafé pode lhe enviar um recado junto de um pires com leite.

“Procuramos fazer tudo de maneira artesanal, com os melhores ingredientes e produtores locais para garantir o máximo de sabor e qualidade. Além de, claro, respeitar rigorosas normas sanitárias”, ressalta Catarina.

Na companhia dos cachorros

O golden Charlie, o primeiro pet de Catarina Hauck e inspiração para um lanche no cardápio do PetCafé, ao lado do seu amigo Meliante, o gato fujão PetCafé/Divulgação

Como permite decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de março de 2023, os cães podem acompanhar seus tutores no salão do restaurante, porém com restrição absoluta de entrada nas áreas de fabricação e manipulação de alimentos.

Para agradar o paladar dos animais, o picolé à base de iogurte e mirtilo é uma ótima pedida.

No PetCafé, há um parquinho para os cães se divertirem. O Pet Place foi construído para os clientes levarem os seus cachorros para gastar energia. O espaço é fechado e conta com uma série de brinquedos e atrações para estimular os pets, incluindo piscina de bolinhas e escorregador.

Leia mais: BH terá selo "pet friendly" oficial para comércios que aceitam animais

Para garantir a segurança, serão aceitos cães de pequeno e médio portes saudáveis, que deverão estar acompanhados de seus tutores e respeitando práticas de boa convivência.

Neste momento inicial, o PetCafé está em modelo soft opening e muitas novidades vão vir, em breve.

Na sala com os gatos

No PetCafé, também tem uma sala especial para interação com gatinhos, que podem ser adotados. Em parceria com o projeto Ministério Arca de Noé, a sala Cat Zone abriga seis gatos em um ambiente aconchegante, próprio para a espécie.

Com supervisão de um veterinário, as pessoas podem interagir com os animais, dar e receber carinho: "São gatos resgatados, saudáveis, vacinados e castrados. Queremos criar um momento agradável de conexão, para estimular e conscientizar as pessoas sobre a adoção responsável”, explica Catarina.

Tanto a Cat Zone como o Pet Place são acompanhados por monitores capacitados para garantir a tranquilidade da operação e o bem-estar dos animais.

Serviço