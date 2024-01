Enquanto Luiza Pimentel come bolo de banana com chocolate, seu cão Taz se delicia com a comida orgânica servida pelo Uluru Café

Em um mundo onde a relação entre os seres humanos e seus amigos de quatro patas se estreita cada dia mais como um laço afetivo, o mercado gastronômico se adapta para atender a todos os membros das novas famílias. E os peludos não ficam de fora. Desde petiscos até refeições completas, a ideia é transformar o ato de comer em uma experiência de mesa compartilhada entre humanos e animais de estimação. Em Belo Horizonte, a tendência é sucesso garantido entre os “pais de pet”.



O Uluru Café foi inaugurado por Luiza Pimentel no início de 2018, assim que ela e o seu marido e sócio, André Carvalho, retornaram de um período de três anos morando na Austrália. Segundo Luiza, era comum ver animais de estimação em diversos espaços no país, como farmácias, supermercados e restaurantes, e não apenas em espaços abertos, como é permitido em alguns estabelecimentos no Brasil.



O restaurante já nasceu pet friendly, mas começou a servir o menu especial por uma demanda do público. “As pessoas iam comer e levavam seus bichinhos, aí sempre acabavam pedindo um legume, uma cenoura, para oferecer para o pet”, conta Luiza. Incluir o prato pet no cardápio comum, segundo ela, foi uma gentileza para os clientes e seus amigos de quatro patas.



De produção terceirizada, a comidinha orgânica natural All Love (R$ 14,90), feita com chia, brócolis, cenoura, arroz e cúrcuma, é servida em recipiente adequado para os bichinhos se deliciarem.



É claro que os donos não ficam de fora! O Uluru Café oferece um cardápio variado, inspirado na culinária australiana, com um toque especial da chef Luiza. A casa trabalha com uma proposta de “all day breakfast” e “all day brunch”, servindo café da manhã o dia todo, junto da tendência britânica do brunch, que é um pequeno almoço.

Desenvolvido pelo chef e sócio Paulo Yoller, o Cookie Dog da hamburgueria CJ's leva purê de maçã, mel e aveia Ana Silka/Divulgação



A “toast” da Lu (a partir de R$ 21,90), feita com pão rústico, espinafre, ovos mexidos cremosos e queijo parmesão, é uma boa opção para quem gosta de comer bem logo no desjejum e pode ser incrementada com presunto de parma e azeite trufado, salmão defumado e sour cream ou cogumelos e queijo de cabra.

No café da manhã, o waffle de pão de queijo (R$ 28,90) dá um toque mineiro à tradição australiana. Outra opção é o Waffle Doce (R$ 32,90), acompanhado de sorvete de creme, morango, mirtilo, farofa de paçoca e doce de leite.



Para quem não abre mão do almoço, o Uluru Café oferece pratos principais como o Arroz da Terra (R$ 52,90), que combina arroz negro cremoso com leite de amêndoas, abóbora, brócolis, tomate-cereja e mix de cogumelos. As saladas também são uma deliciosa opção. O “Bowl” Saudável (R$ 29,90) serve um mix de folhas, arroz negro, grão-de-bico crocante, repolho roxo, tomate-cereja, cenoura, rabanete, abacate e mix de sementes.

Da cabeça às patas



Com patas ilustradas e iluminadas das paredes ao teto, a CJ's Burger, Treats & Fries não deixa dúvidas de que é mais que pet friendly. Até o nome é uma homenagem aos cães dos sócios, Claire e Johnson. A hamburgueria é especializada em smash burgers na chapa e oferece também um petisco para os pets que visitam o local com seus tutores.



O Cookie Dog (R$ 6) é preparado com ingredientes naturais: purê de maçã, mel e aveia. A receita do petisco foi desenvolvida pelo chef da casa e sócio-proprietário, Paulo Yoller, vencedor da primeira edição do reality “Cook Island: Ilha do Sabor”, transmitido pelo canal GNT.



No coração da Savassi, a CJ´s conta com uma pracinha no espaço externo que possibilita que os animais façam um passeio e se hidratem com os recipientes de alumínio com água que ficam logo na entrada.



O sócio-proprietário Edinho Potsch conta que os petiscos são vendidos desde a inauguração, em 2020, e que atender os bichinhos é uma paixão pessoal da equipe “Todos nós somos fãs de cachorro e todo o conceito da hamburgueria é rodeado pelo universo dog friendly. Nosso slogan é ‘amor, comida e uma coçadinha na barriga’”.

Kamilla Figueiredo toma sorvete com a maltês Pituca na Lullo Gelato Marcos Vieira/EM/D.A Press



Os smash burgers para os humanos são acompanhados por fritas. O Double Bacon (R$ 35,90) possui duas carnes “smash” de 80g, duas fatias de “minerican” cheese (blend de queijos cheddar, Alagoa e minas) e farofa de bacon. Para quem não abre mão do frescor dos vegetais no hambúrguer, o Double Salad (R$ 34,90) tem o acréscimo de salada de tomate e alface. A CJ´s também oferece uma opção vegetariana, o Double Veg (R$ 48,90), que substitui o smash burger por falafel.



A casa ainda tem milk-shake (R$ 22,90) no cardápio. Entre eles, o Napolitano, com sorvete de baunilha, calda de chocolate e morango e pedaços da fruta.

Fator acolhimento



Tutora das cadelas Lady e Luna, Roberta Peta sempre se esforçou para incluí-las nas atividades externas da família. “Quando a gente saía para passear, para tomar café ou até mesmo para almoçar, já optava por restaurantes que tinham mesas na calçada, porque eram lugares pet friendly. Mas não tinha nada para elas. No máximo, a gente tinha que comprar uma água na garrafinha ou já levava para elas tomarem”, relata.



Agora, diante da tendência dos menus para pets, Roberta busca e prioriza lugares com essa proposta para levar as “meninas”, como carinhosamente chama as duas amigas de quatro patas.



“Acaba que vira um lugar bacana para levar o seu cachorrinho, porque você sabe que sempre vai ter outro cachorrinho ali. Igual a gente sai para encontrar com amigos. Vira um ponto para os cachorros se encontrarem também, e eu acho que isso é uma das vantagens”, pontua a tutora de Lady e Luna, que quer que as cadelas sejam bem-vindas nos lugares que frequenta.



A maltês Pituca acompanha Kamilla Figueiredo em todos os lugares, inclusive viagens. Então, para ela, o critério pet friendly é decisivo na hora de escolher restaurantes, hotéis e pousadas. “Não saio para lugar que não aceita pet, não. Sempre olho antes para saber e dou prioridade para lugares que tenham mesa do lado de fora, pelo menos, porque aí posso me sentar com ela”, aponta.

Aumento nas vendas



A proprietária da Lullo Gelato, Cristiane Temporão, viu o movimento crescer em cerca de 200% nos períodos de calor com as vendas do Lullo Pet (R$ 13,90), o gelato para cães e gatos.



A receita foi desenvolvida há três anos pela própria Cristiane, com o apoio de nutricionistas especializados em alimentação animal natural. Referência em gelato puro, a casa oferece aos pets dois sabores: manga com cenoura e morango com banana, feitos sem açúcar e com ingredientes naturais.



Já os humanos podem se deliciar com mais de 25 sabores, como ninho trufado, chocolate belga, doce de leite mineiro e pitaya. Os gelatos são servidos em diferentes tamanhos: piccolo (R$ 17,90), médio (R$ 19,90), grande (R$ 22,90) – esses com até três opções de sabores – e massimo (R$ 33,90), que comporta até quatro sabores. A Lullo ainda oferece a possibilidade de servir o sorvete em um cone artesanal recheado com chocolate belga, pistache, creme de avelã e caramelo.



A casa também trabalha com cookie e brownie artesanais em porção unitária (R$ 13,90) e tamanho família (R$ 81,90).

Famílias multiespécies



Há quem diga que duas espécies se alimentando juntas é novidade. Para o veterinário da Superintendência de Defesa Animal de Contagem, na Grande BH, Gilson Dias, esse costume já faz parte da ancestralidade dos bichinhos.



“A gente tem frequentemente percebido nesses documentários de vida animal várias espécies diferentes reunidas no momento de se alimentar. Isso é normal para a ancestralidade do cão e de certa forma para o gato também, porque são animais que socialmente convivem, como se fossem uma colônia, cada um com sua função ali e normalmente caçando em grupo”, explica.



Segundo o especialista, estamos vivenciando uma revolução do comportamento humano, que caminha para o estabelecimento de famílias multiespécies. “Você tem o pai, a mãe, o filho, a filha, o cachorro, o gato, o passarinho, um monte de animais vivendo consorciadamente. Dentro da casa, a presença desses animais no momento em que a família vai se alimentar é natural e pode ser natural em um ambiente de gastronomia”, exemplifica.



O veterinário enxerga benefícios no ato de se sentar à mesa juntos. “Essa convivência é um momento de interação familiar com o animal, que é extremamente vantajoso do ponto de vista de educação mesmo. Você consegue um fortalecimento dos laços entre os tutores e seus animais nessas horas, que é um grande ganho para a relação daquela família.”



Mas atenção! É preciso ter cuidado dobrado na hora de criar o menu pet, já que alguns alimentos são tóxicos para cães e gatos, como cebola, alho, chocolate, uva e carambola.



“A espécie humana pode consumir quantidades desses alimentos sem grandes restrições, mas os animais, de modo geral, têm dificuldades e essa informação precisa estar na mão daquele que vai terceirizar a produção para o restaurante ou para o próprio restaurante, se ele quiser se arriscar a processar esses alimentos ali dentro das suas dependências”, alerta.

