Saiba quantas pizzas os mineiros pediram em aplicativo de delivery em 2024

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para muita gente, não há nada melhor do que terminar o dia com uma pizza em casa. Até mesmo no dia seguinte, no café da manhã, as “redondas” têm seu espaço garantido. Apesar de já termos noção disso, há números que comprovam a paixão, não apenas dos brasileiros, mas dos mineiros pelas pizzas.

Segundo levantamento do Ifood, plataforma digital de delivery, Minas Gerais se consagrou, em 2024, como o terceiro estado que mais pediu pizzas no país, com 8,4 milhões de pedidos pelo aplicativo.

São Paulo e Rio de Janeiro ocuparam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar dentre os estados que mais encomendaram o prato. Depois de Minas nesta lista, estão os estados do Paraná e Ceará.

No que diz respeito a 2025, nos primeiros seis meses houve um crescimento de 4,8% no número de pedidos em comparação com o mesmo período do último ano, com o total de 4,2 milhões de pizzas pedidas.

Paixão nacional

Em seis meses, em âmbito nacional, foram pedidas 54 milhões de pizzas, o que reforça a paixão do brasileiro pela comida. “A pizza sempre foi sinônimo de delivery, mesmo quando as famílias tinham apenas um ímã de geladeira com o telefone da pizzaria do bairro”, destaca Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood.

Destaque mineiro

A pizzaria que mais vendeu em Minas Gerais, entre os estabelecimentos que mantém a qualidade no serviço e baixa taxa de cancelamento, segundo o Ifood, foi a Pizzaria Guarani. Com três unidades na Região Norte de Belo Horizonte e 40 anos de atuação, o estabelecimento serve pizzas e salgados.

Serviço

Pizzaria Guarani

Avenida Waldomiro Lobo, 1180, Guarani

(31) 3408-0000

Todos os dias, 24 horas



Avenida Cristiano Machado, 11940, Juliana

(31) 3408-0000

Todos os dias, 24 horas

Avenida Waldomiro Lobo, 2150, Heliópolis

(31) 3494-7081

Todos os dias, das 17h à 00h

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino