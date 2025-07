Poucos pratos conseguem unir o país de forma tão unânime quanto a pizza. Seja em encontros de família, em noites preguiçosas ou em celebração de festas de aniversário, ela está sempre lá. E no dia 10 de julho, data oficializada como o Dia da Pizza, o Brasil inteiro encontra mais um motivo para celebrar esse ícone culinário que atravessou os oceanos e se reinventou por aqui.

Um pouco sobre a história da pizza

A data surgiu em São Paulo, em 1985, quando a Secretaria de Turismo do Estado promoveu um concurso das melhores pizzas da cidade e decidiu consagrar o dia da final como homenagens perpétuas à iguaria. De lá pra cá, a comemoração saiu do forno paulistano para virar fenômeno nacional. Hoje, são mais de 70 mil pizzarias espalhadas pelo país, sendo que a capital paulista, lidera.

Mas por que a pizza conquistou tanto os brasileiros? O segredo pode estar em sua versatilidade. A massa pode ser fininha, grossa, crocante ou macia. A cobertura vai do clássico queijo com tomate ao inusitado strogonoff de frango, passando pelas opções doces, como a pizza de chocolate com morango.

O Dia da Pizza pede uma celebração à altura. Que tal colocar a mão na massa com uma receita simples, mas com um toque diferente? Em vez da tradicional redonda, vamos à pizza na frigideira com massa de iogurte natural. Rápida, gostosa e perfeita para celebrar sem gastar muito e nem precisar sair de casa.

Leia mais:

Receita de pizza de frigideira com massa de iogurte natural

Ingredientes (rende 2 discos):

1 xícara de farinha de trigo;

1 colher de chá de fermento químico;

1 pitada de sal;

1/2 copo de iogurte natural (sem açúcar);

1 colher de sopa de azeite.

Modo de preparo:

misture todos os ingredientes em um recipiente até formar uma massa homogênea; divida a massa em duas partes e abra cada uma com um rolo, formando discos finos; aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque um disco e doure por 2 minutos de cada lado; desligue o fogo, adicione molho de tomate, queijo e os ingredientes que preferir; tampe a frigideira e leve ao fogo baixo até o queijo derreter.

Pizza de frigideira com massa de iogurte: uma receita prática e deliciosa para celebrar o Dia da Pizza sem sair de casa Freepik

A pizza na frigideira não precisa de forno, fermentação nem habilidades de chef. Combina com aquele momento de fome inesperada ou com uma comemoração improvisada.

No fim das contas, o Dia da Pizza é mais do que uma data no calendário: é um lembrete do quanto pequenos prazeres podem se tornar grandes tradições. Seja no sabor da primeira mordida ou na lembrança de uma noite divertida, a pizza sempre dá um jeito de ocupar o centro da mesa e do coração do brasileiro.