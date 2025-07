Jazz, vinho e charme no ar: Festival de Inverno movimenta BH neste sábado

No embalo elegante do jazz e com taças erguidas ao sabor do inverno, Belo Horizonte se prepara para receber, neste sábado (12/7), o Festival de Inverno Jazz & Vinho Minascasa. Gratuito e ao ar livre, o evento promete transformar a área externa do Shopping Minascasa, no bairro União, região nordeste, em um refúgio de boa música, rótulos refinados e gastronomia aconchegante, das 16h às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos de forma gratuita pelo Sympla.

O festival nasce com uma proposta clara: celebrar o inverno mineiro com sofisticação, priorizando o vinho como protagonista, sem concorrência de outras bebidas alcoólicas, e criando um ambiente onde o paladar encontra o prazer da escuta.

Som na taça e no palco



Na trilha sonora da noite, três shows ao vivo conduzem o público por diferentes nuances do jazz. O Vinícius Mendes Quarteto abre a programação com sua sonoridade com influência do jazz norte-americano. Na sequência, a cantora Clara Dias empresta sua voz a um repertório que transita com leveza entre o Brasil e Nova Orleans. Encerrando a noite, Ciro Belucci traz ao palco o jazz mineiro, em interpretações cheias de alma.

"A curadoria foi pensada para mostrar a força e a pluralidade do jazz feito em Minas", afirma Carolina Serdeira, responsável pela seleção musical do evento. "Queremos que o público viva uma experiência sensorial completa: da audição ao último gole".

Taças acessíveis e vinhos premiados

Na contramão dos eventos em que o vinho é mero coadjuvante, o festival faz questão de colocá-lo sob os holofotes. "Este evento é para quem realmente aprecia vinho e quer degustá-lo em sua melhor companhia: boa música e boa comida", afirma o chef e idealizador Lino Ramos, da Quina do Lino.

Serão dois pontos de venda especializados. A Confraria da Quina, com curadoria do próprio Lino e do sommelier Claudio Cipriano, oferecerá vinhos internacionais cuidadosamente selecionados. Entre os destaques, o argentino Kaiken Cabernet Franc (2020), o português Monte de Pinheiros (2021) e um espumante rosé chileno feito exclusivamente com uvas pinot noir. Ao lado, o stand da UVA-MG valoriza o terroir mineiro, trazendo rótulos 100% produzidos no estado.

Mais do que apenas variedade, o evento aposta na democratização do consumo: “Teremos taças a partir de R$ 20. A ideia é tornar o vinho mais acessível, sem perder a qualidade”, afirma Cipriano, que já passou por ícones da cena gastronômica de BH como Vecchio Sogno e Olga Nur.

Sabores que aquecem

Para acompanhar os brindes e notas musicais, cinco estações gastronômicas prometem sabores à altura da estação. As massas ganham protagonismo com os risotos e nhoques assinados pela chef Alana Sena e as pizzas artesanais do chef Alexandre Alvarenga. Já a Chavela leva ao evento empanadas que unem tradição argentina a ingredientes mineiros. O cardápio se completa com espetinhos especiais e uma seleção de queijos premiados do Empório Amor de Minas.

"O Minascasa tem se consolidado como palco de eventos acolhedores e bem-curados. Nada melhor do que brindar o frio com essa proposta que une cultura, música e gastronomia", finaliza Ramos.

Serviço

Local: Área externa do Shopping Minascasa - Av. Cristiano Machado, 3411, Bairro União, Belo Horizonte



Data: 12 de julho (sábado)



Horário: Das 16h às 22h



Entrada: Gratuita (retirada antecipada de ingressos pelo Sympla)



Mais informações: @quinadolino

Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen