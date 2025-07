O Dia Mundial do Chocolate, comemorado em 7 de julho, é a data perfeita para se entregar ao prazer desse doce tão amado. Seja em forma de barra, derretido, em bebidas ou sobremesas, o chocolate tem o poder de transformar qualquer receita em uma experiência única.

Para celebrar a data, aprenda três receitas fáceis de preparar e que valorizam todo o sabor do chocolate. São opções ideais para quem quer comemorar a data com estilo e muito sabor.

1. Brownie cremoso com casquinha crocante

Ingredientes:

200 g de chocolate meio amargo picado;

150 g de manteiga sem sal;

1 xícara de açúcar;

3 ovos;

1 colher de chá de essência de baunilha;

1/2 xícara de farinha de trigo;

1 pitada de sal.

Modo de preparo:

derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo sempre; em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e a baunilha até formar uma mistura clara; adicione o chocolate derretido à mistura de ovos e mexa até incorporar; acrescente a farinha peneirada, o sal e misture delicadamente até a massa ficar homogênea; despeje em uma forma forrada com papel manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 a 30 minutos; o centro deve ficar úmido; espere esfriar antes de cortar para garantir a casquinha crocante do Brownie por cima.

2. Mousse de chocolate simples e aerado

Ingredientes:

200 g de chocolate meio amargo;

3 ovos (claras e gemas separadas);

3 colheres de sopa de açúcar;

1 pitada de sal;

1 caixinha de creme de leite (200 g).

Modo de preparo:

derreta o chocolate e misture com o creme de leite até formar uma pasta lisa e reserve; bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e fofo; misture delicadamente o creme de chocolate com o creme de gemas; em outra tigela, bata as claras com uma pitada de sal até formar picos firmes; incorpore as claras à mistura de chocolate, com movimentos suaves para manter a aeração; distribua em potinhos e leve à geladeira por pelo menos 4 horas.

Mousse de chocolate leve e aerado: a sobremesa ideal para impressionar sem complicação Freepik

Bolo de chocolate molhadinho com cobertura cremosa

Ingredientes da massa:

1 xícara de chocolate em pó (não achocolatado);

2 xícaras de açúcar;

3 ovos;

1/2 xícara de óleo;

1 xícara de água quente;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento em pó.

Para a calda:

1 xícara de leite;

2 colheres de sopa de chocolate em pó;

1 colher de sopa de manteiga;

2 colheres de sopa de açúcar.

Cobertura:

200 g de chocolate meio amargo;

1 caixinha de creme de leite;

1 colher de sopa de mel (opcional para brilho).

Modo de preparo:

Massa:

em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e o óleo; acrescente o chocolate em pó e misture bem; alterne a adição da farinha e da água quente, mexendo até a massa ficar lisa; adicione o fermento por último, misturando delicadamente; despeje em forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 a 40 minutos.

Calda:

leve todos os ingredientes ao fogo até ferver e reserve.

Cobertura:

derreta o chocolate e misture com o creme de leite e o mel até formar um ganache brilhante.

Montagem:

com o bolo ainda morno, fure toda a superfície com um garfo e despeje a calda; espalhe a cobertura por cima e leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.





Seja para adoçar o dia ou surpreender alguém especial, essas receitas com chocolate são uma homenagem à altura do chocolate. Com poucos ingredientes e preparo simples, elas mostram como é possível criar momentos marcantes com sabor e afeto.

Aproveite a data para colocar a mão na massa e redescobrir o prazer de cozinhar com chocolate. Afinal, poucas coisas são tão universais e deliciosas quanto ele.