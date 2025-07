Jardim de shopping da Zona Sul se transforma em museu a céu aberto

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Até 3 de agosto, quem passar pelo Meeting Shops, entre os bairros Belvedere e Vila da Serra, poderá apreciar a genialidade de Amílcar de Castro. Três obras do artista, que fazem parte do Meeting Art Project, estão expostas no jardim do centro de compras. A mostra “Amílcar de Castro: Forma e essência” é realizada em parceria com o Instituto Amílcar de Castro e a art advisor Virgínia Geo.

Referência no movimento neoconcreto e figura fundamental na consolidação da arte moderna no Brasil, o mineiro Amílcar de Castro (1920-2002) criou esculturas que ultrapassam a tridimensionalidade, estabelecendo diálogo sensível com o espaço, a luz e o tempo.

A inauguração, ontem, foi marcada com brunch no restaurante Altíssimo e palestra do crítico de arte Luís Flávio Silva, que falou sobre o legado de Amílcar e seu impacto no cenário artístico nacional.

• “NOITE EM VIENA”

Os 10 anos da Sala Minas Gerais serão marcados pelo especial “Noite em Viena”, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em 7 e 8 de agosto, regida pelo maestro Fabio Mechetti. O repertório contempla obras de Johann Strauss Jr., como “O morcego: Abertura”, “Contos dos bosques de Viena, op. 325”, “Quadrilha do artista, op. 201”, “Vinho, mulheres e canções, op. 333” e “Rosas do Sul, op. 388”. “Neste concerto, celebraremos o aniversário da Sala Minas Gerais e os 200 anos de nascimento de Johann Strauss Jr. com algumas de suas obras mais famosas”, explica Mechetti.

• VALSA

“Não há como duvidar do imenso talento melódico e da prolífica originalidade que Strauss imprimiu em suas obras”, observa o maestro da Filarmônica. “A valsa foi um gênero de dança que impactou profundamente a música de concerto nos séculos 19 e 20. Em larga escala, essa popularidade se deve a este grande compositor. É um gênero contagiante que até hoje define um país e uma época. O que seria de Minas Gerais sem a valsa?”, comenta Mechetti. Os ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

• JAZZ

Belo Horizonte, Ouro Preto, Itabirito, Congonhas e Ouro Branco estão na rota da 23ª edição do Festival Tudo é Jazz, com 54 shows e exposição artística assinada por Ronaldo Fraga. Desta vez, o evento homenageará as cantoras Ella Fitzgerald e Dolores Duran. Na capital mineira, o festival vai ser realizado de 18 a 20 de julho, no Museu das Minas e do Metal – MM Gerdau, na Praça da Liberdade e na Alameda da Educação. A programação reúne Felipe Continentino Trio, Carolina Serdeira, Vibrafino e Cuca Teixeira Groove Reunion, além do Tributo Ella & Dolores, com Izzy Gordon.

••••

Em Ouro Preto, de 7 a 10 de agosto, o Tudo é Jazz apresentará Nando Reis, The Velvet Kings, Dixieland, Juarez Moreira Trio, Willian Evans Trio (EUA) e Cliver Honorato. Em Itabirito, o festival será realizado de 15 a 17 de agosto; em Congonhas, em 23 e 24 de agosto; e em Ouro Branco, em 13 e 14 de setembro.

• MU’NKUNZA

A sexta edição do festival Fartura em Conceição do Mato Dentro entra no clima julino neste fim de semana. A madrinha da vez será a chef Irina Cordeiro, que comanda dois restaurantes em São Paulo. Ela ganhou projeção nacional ao conquistar o 3º lugar no MasterChef Profissionais 2017. No Fartura, Irina vai preparar a receita “Munguzá não é canjica”. De origem africana, “mu'nkunza” é tradução de “milho cozido”. O prato se difundiu pelo Brasil e possui versão doce, a mais famosa, mas também salgada, como se verá no “Cozinha ao vivo” da chef.

••••

“Ele nada mais é do que uma espécie de feijoada feita com milho em vez de feijão. Será uma versão com calabresa, bacon, polvo, lula e camarão. Faz sucesso no restaurante Cuscuz da Irina, ideal para reconfortar no frio”, revela a chef. O festival será realizado no Largo do Rosário.

