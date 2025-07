Rede Mário Penna será ampliada

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Boa notícia para o sistema de saúde pública. O jantar comemorativo aos 54 anos do Instituto Mário Penna foi um sucesso. Apesar de não terem sido divulgados os valores arrecadados, os recursos obtidos com vendas de convites e patrocínios serão aplicados na transição do Hospital Luxemburgo para unidade 100% dedicada ao SUS, com ampliação da capacidade do atendimento oncológico gratuito e de excelência à população mineira. O número de leitos passará de 216 para 296, com projeção de chegar a 350. Também haverá ampliação da UTI e serão implantadas novas especialidades pelo SUS, como cardiologia, neurologia e transplante de medula óssea alogênica.

Marco Antônio Viana Leite, diretor-presidente do Mário Penna, com Nelson Freitas, mestre de cerimônia do jantar beneficente Esteban Fotografias/Divulgação

• BENFEITOR

O diretor-presidente da instituição, Marco Antônio Viana Leite, convocou parlamentares a apoiarem o projeto Benfeitor Mário Penna, cujo objetivo é destinar emendas de até R$ 13 milhões à rede, recursos que serão investidos em insumos, tecnologias e adequações para a conclusão da transição. Os parlamentares que doarem acima de R$ 500 mil terão o nome incluído em sala especial do Hospital Luxemburgo. Marco Antônio fez o anúncio oficial da implantação de nova unidade hospitalar na Avenida Raja Gabáglia para atender pacientes de saúde suplementar e particular, além de oferecer serviços de alta complexidade ao SUS.

• SAMUEL ROSA

O evento contou com a participação do ator e humorista Nelson Freitas, do cantor Samuel Rosa e da cantora Gabi Martins. “É essencial poder subir ao palco e saber que estamos sensibilizando as pessoas para uma causa tão importante como esta e ainda fortalecer o hospital. Que a gente consiga seguir a tradição de ter uma instituição tão forte e tão renomada, referência em atender pacientes com câncer em Minas”, destacou Samuel Rosa.

Cantora Gabi Martins também subiu no palco Esteban Fotografias/Divulgação

• NO CINE HORTO

A Trupe Qualquer, coletivo artístico com raízes mineiras, chega a BH com o espetáculo “Um homem célebre”. Rafael Coutinho assina texto e direção da peça, adaptação de contos de Machado de Assis.

A temporada no Galpão Cine Horto será em 19 e 20 de julho. Estarão em cena os atores Beatriz Lira, Christiam Concolato, Giovanna Stehling, Jeann Cavallari e Thiago Andrade. Banda vai executar ao vivo a trilha sonora original, com releituras contemporâneas da polca, gênero musical popular do século 19.

• NO CINE BRASIL

José de Abreu desembarca em Belo Horizonte para duas apresentações de “A baleia”, em 23 e 24 de agosto, no Cine Theatro Brasil. Adaptação do texto do norte-americano Samuel D. Hunter, que deu origem ao filme com Brendan Fraser (vencedor do Oscar), a peça marca o retorno do ator aos palcos após mais de uma década. Para viver o personagem de quase 300kg, José de Abreu passa por verdadeira transformação, usando figurino com enchimento e climatizado criado por Carlos Alberto Nunes, da Unirio. No elenco estão também Luisa Thiré, Gabriela Freire, Eduardo Speroni e Alice Borges. Direção e tradução são assinadas por Luís Artur Nunes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.