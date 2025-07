Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Com a exposição “De algum lugar vem essa força toda”, a artista Cristina Marigo, mineira de Governador Valadares, abre a programação da galeria GAL Arte & Pesquisa dedicada a artistas mineiras de diferentes gerações. A mostra reúne três séries distintas de pinturas realizadas entre 2019 e 2025. Depois de Cristina, serão apresentadas obras de Clara Valente e Giulia Puntel, ambas de Belo Horizonte. A galeria funciona na Rua Sinval de Sá, 586, Cidade Jardim, e a mostra pode ser visitada até 9 de agosto.

• REENCONTRO

O ator e diretor Elias Andreato está de volta com o espetáculo “Visitando o Sr. Green”, montagem em que atuou como diretor, há 25 anos, com Paulo Autran no papel título. Agora, Elias se reencontra com o texto assumindo o personagem principal, ao lado de Rainer Cadete, que acaba de chegar ao elenco para substituir o ator Jhonny Massaro.

Com direção de Guilherme Piva, a peça ganhou nova tradução de Gustavo Pinheiro e conta a história do encontro entre um jovem (Ross) e um senhor de 86 anos (Sr. Green), texto do norte-americano Jeff Baron, que teve estreia mundial em 1996. Desde então, vem sendo encenado em diversos países.

Após grande sucesso em São Paulo, o espetáculo chega a Belo Horizonte para duas apresentações em 26 e 27 de julho, no Grande Teatro do Sesc Palladium. A temporada na capital mineira também marca o reencontro de Elias Andreato e Rainer Cadete, que já trabalharam juntos em outras peças.

• PARCERIA

O Instituto Inhotim e o CAF – banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe – fecharam parceria para projetos conjuntos que combinem saberes científicos, artísticos e comunitários. “Esta parceria está alinhada com um desejo institucional de pautar discussões relevantes nos campos da educação e da natureza. O Inhotim, ao longo dos anos, tem acumulado um repertório de conhecimento nesses campos e quer ampliar o alcance do que temos produzido. Com o CAF, conseguiremos potencializar significativamente o alcance dessas importantes reflexões”, explicou Paula Azevedo, diretora-presidente do Inhotim.

Estefanía Laterza, representante do CAF, destaca que a assinatura do Memorando representa a disposição do banco e do Instituto Inhotim em aprofundar a cooperação institucional para impulsionar agendas transformadoras em escala regional, a partir de práticas inovadoras e do fortalecimento de alianças que conciliem preservação ambiental, inclusão social e expressão artística.

• SIRIA

A vinícola portuguesa Rego, representada pelo produtor José Rego, é destaque na Feirinha Aproxima, hoje, das 10h às 17h, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, na Cidade Jardim. José Rego leva ao evento o vinho branco Rego DOC Síria, feito com a tradicional uva síria cultivada em altitudes elevadas na região da Beira Interior. A feira ainda apresenta novos expositores como Non Finito Gelato, Navarro Doces e Savorique, além de atrações infantis, música ao vivo e um cardápio diverso, sob curadoria do chef Eduardo Maya.

• SÓ AMOR

A segunda edição do Festival Só Amor promete movimentar o Parque das Mangabeiras, neste sábado (5/7), a partir das 14h. Entre as atrações confirmadas estão Armandinho, o grupo Ponto de Equilíbrio, o coletivo de rap 3030 e o Bloco do Caos, que se apresenta com participações especiais de Marina Peralta, Denise D’Paula e Bells. Os DJs Deskareggae completam o line-up, reforçando a proposta de valorizar a diversidade cultural e sonora brasileira. Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, e informações completas podem ser conferidas no perfil oficial do evento no Instagram (@festivalsoamor).

