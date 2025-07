Dalton Trevisan é homenageado por 13 escritores em livro de contos

Dalton Trevisan completaria 100 anos no último dia 14. Sua morte, em 9 de dezembro do ano passado, no entanto, foi um balde de água fria nas comemorações previstas para o centenário do Vampiro de Curitiba, como ele também ficou conhecido.

Homem de poucas palavras – situação paradoxal para um escritor e advogado –, Trevisan revolucionou o conto moderno ao abordar o Brasil marginalizado sem recorrer ao sentimentalismo barato. Optava por frases curtas e sugestivas, e não explicava tudo, preferindo deixar lacunas para o leitor preencher. Escolhia cada palavra minuciosamente e dava pistas sutis do que queria dizer para além da história narrada.

É o que fez em “O cemitério dos elefantes”, onde os excluídos se reúnem no mercado – um “cemitério de bêbados”, conforme o autor compara –, “à margem esquerda do rio Belém”. E, em “O vampiro de Curitiba”, no qual o predador sexual que narra a história se reconhece “oco de pau podre, onde floresce aranha, cobra, escorpião”.

A essência do escritor curitibano ecoa em “Os elefantes viriam pela manhã – Treze contos à procura de Dalton Trevisan”, organizado por Rogério Faria Tavares, jornalista e membro da Academia Mineira de Letras (AML). O lançamento do livro será neste sábado (5/7), a partir das 11h, na Livraria Quixote.

Rogério reuniu 13 escritores contemporâneos de diferentes regiões do país para criarem um conto inédito que conversasse com as histórias de Trevisan. Participam do livro Adelaide Ivánova, Ana Elisa Ribeiro, Caetano W. Galindo, Carlos Marcelo, Cristhiano Aguiar, João Anzanello Carrascoza, Luci Collin, Luís Henrique Pellanda, Marcelino Freire, Mateus Baldi, Noemi Jaffe, Rogério Pereira e Veronica Stigger.

“Todos conseguiram manter um diálogo muito interessante com a obra do Dalton, renovando e atualizando o universo ficcional dele”, avalia Rogério. “A literatura do Dalton é universal, sobretudo quando trata das misérias da existência humana. Ela tem tanto impacto que possibilita promover essa interação com escritores de outras gerações”, acrescenta.

James Joyce

Cada autor estabeleceu um paralelo com a literatura de Trevisan. Luci Collin, com “Aula de canto”, optou por um foco narrativo semelhante a “Ulysses”, de James Joyce, lembrando que Trevisan foi um dos mais importantes divulgadores do escritor irlandês no Brasil ao publicar “Dublinenses”, em 1962. Assim como em “Ulysses”, Luci Collin narra “odisseia” do protagonista em 18 capítulos, que se passam em um único dia. E, tal qual o romance de Joyce, aborda eventos comuns com a grandiosidade de uma epopeia.

Cristhiano Aguiar brincou com o apelido de Trevisan, criando uma Lady Nosferatu em seu conto homônimo; e Adelaide Ivánova levou o Vampiro de Curitiba para passear em Pernambuco.

Carlos Marcelo se inspirou no relato da editora Virgínia Lemos (1925-1999) sobre o encontro que teve com Trevisan na época em que ela estava à frente da Montanhesa Editora, e Caetano W. Galindo apostou nos haicais – “Meu caminho será do conto para o soneto e dele para o haicai”, afirmou Trevisan certa vez.

“A força das histórias do Dalton estava na linguagem. Tanto é que ele acabou criando um universo linguístico próprio, com expressões que, quando você ouve, sabe que são dele”, afirma Rogério.

“O Dalton passou a integrar o cânone, é o que a gente chama de clássico hoje. Então, o livro (‘Os elefantes viriam pela manhã’) assume um pouco essa função de manter o interesse renovado pela obra dele. Porque, muito certamente – ou muito provavelmente, ou pelo menos esse é o nosso desejo – alguém que ler ‘Os elefantes…’ vai querer conhecer um pouquinho mais sobre o Dalton”, conclui.

'Os elefantes viriam pela manhã'

. Organização: Rogério Faria Tavares

. Editora Autêntica

. 144 páginas

. R$ 59,80 (livro físico) e R$ 41,90 (e-book)

. Lançamento com sessão de autógrafos neste sábado (5/7), a partir das 11h, na Quixote Livraria (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi)