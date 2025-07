Alceu Valença é atração de festa de São João no Jardim Canadá

Prometendo esquentar o inverno mineiro, o cantor e compositor Alceu Valença se apresenta neste sábado (5/7), a partir das 16h, na festa junina que será realizada na Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá, em Nova Lima. Outra atração é o artista sertanejo Du Monteiro.

No show “Meu querido São João”, o pernambucano promete mostrar o melhor de seu cancioneiro formado por xotes, forrós, baiões, toadas e emboladas.

“O repertório junino está maravilhoso, com músicas minhas, de Jackson do Pandeiro e de Luiz Gonzaga”, revela Valença. “Vou cantar também ‘Meu querido São João’, que gravei com meu filho Juba e pegou como chicletes. Ela ganhou novo arranjo e será novidade em Minas. Esta canção está disponível nas plataformas digitais e é tema do filme ‘A luneta do tempo’, escrito e dirigido por mim, lançado em 2015.”

Entre os hits de sua carreira, Alceu promete “Coração bobo”, “Cabelo no pente”, “Tropicana”, “Taxi lunar” e “Belle de jour”. “Além disso, cantarei ‘Pagode russo’, de Luiz Gonzaga e João Silva, clássico do forró recriado por mim em meu novo single.”

O pernambucano chega acompanhado der Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo) e Cássio Cunha (bateria).

“A banda está tocando muito, vamos levantar a poeira no meu show de São João, que é bem diferente do ‘Alceu dispor’, deste ano, e daquele com a Orquestra Ouro Preto”, avisa. E aproveita para mandar um recado: “Mineiros, se preparem para ouvir marchas juninas, músicas que canto de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, além dos meus maiores sucessos, é claro. Vai ser um show pra cima, um absurdo. Quem for verá.”

A festa também terá barraquinhas, gastronomia junina, touro mecânico, espaço kids e brincadeiras, entre outras atrações.

FESTA DE SÃO JOÃO

Com Alceu Valença. Sábado (5/7), às 16h, na Praça Quatro Elementos, Bairro Jardim Canadá. Ingressos: R$ 50 (Espaço Tropicana) e R$ 100 (Espaço Girassol), à venda na plataforma Sympla.

OUTROS SHOWS

>>> SÓ AMOR

A segunda edição do Festival Só Amor será realizada sábado (5/7), a partir das 14h, no Parque das Mangabeiras (Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Entre as atrações estão o cantor e compositor gaúcho Armandinho, o grupo Ponto de Equilíbrio, o coletivo de rap 3030 e o Bloco do Caos, que receberá Marina Peralta, Denise D’Paula e Bells. Deskareggae completa o line-up.Ingressos: R$ 300 (inteira), R$ 140 (meia) e R$ 150 (meia social), à venda na plataforma Sympla. Informações: @festivalsoamor.

>>>HUNGRIA EM CONTAGEM

O rapper Hungria faz show sábado (5/7), às 20h, no Shopping do Avião (Avenida Babita Camargos, 1.295, Contagem), com abertura da dupla Rick & Nogueira. Ingressos de R$ 75 a R$ 215, à venda na plataforma Central dos Eventos.

>>>BROWN EM OURO PRETO

Comemorando os 314 anos de Ouro Preto, a Orquestra Ouro Preto e o músico baiano Carlinhos Brown se apresentam sábado (5/7), às 21h, no Estacionamento do Centro de Convenções da Ufop. Acesso gratuito.