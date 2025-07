Thiaguinho promete maratona do pagode no Mineirão

Comandado pelo pagodeiro Thiaguinho, o projeto Tardezinha agita o Mineirão neste sábado (5/7), a partir das 14h. Ele promete cantar por cinco horas e meia, interpretando cerca de 100 canções. Entre elas estão os sucessos “Tá vendo aquela Lua”, “Ousadia & Alegria”, “Ainda bem” e “Caraca, muleke”, além de clássicos do pagode lançados nos anos 1990 e 2000.

Thiaguinho afirma que Tardezinha é um fenômeno que mobiliza as pessoas um ano antes dos shows. “Elas ficam malucas para ir, a procura é muito grande e os ingressos acabam rapidamente. Para se ter uma ideia, a Tardezinha de São Paulo, realizada em outubro, tem os ingressos esgotados um ano antes. É uma loucura. Será muito prazeroso voltar a Minas e ver o Mineirão cheio”, afirma.

O cantor já trouxe o projeto ao Mineirão em 2019 e 2023. “Agora tem tudo para ser melhor ainda”, promete, prevendo fazer o seu maior show em BH e um dos maiores da turnê deste ano.

“Canto músicas dos meus 23 anos de carreira e também de artistas que cresci ouvindo. Aliás, este é o momento no qual fico mais à vontade no palco e isso faz com que a duração do show seja grande”, comenta.

“O que diferencia a Tardezinha do meu show de estrada é exatamente este momento livre. Canto muita coisa dos anos 1990 e 2000, pagodes que fazem parte da minha formação musical e que vão ao encontro da formação das pessoas que estão ali para curtir”, diz.

Novidade e nostalgia

O clima é “muito bom”, segundo ele. “Junta o clima de novidade com canções novas minhas, músicas da minha carreira e muita nostalgia.”

O repertório supera uma centena de músicas, garante, ao perceber o espanto do repórter. “Canto uma por uma, principalmente na hora em que estou livre. Uma atrás da outra, vamos assim dizer. Mas tenho preparação para isso, pois faço fono todos os dias, silêncio, jejum de voz. É um processo grande e bem puxado, mas no final dá tudo certo”.

Algumas Tardezinhas têm convidados especiais, outras não. O anfitrião se recusa a dar spoiler do show no Mineirão. “Poderemos ter alguma surpresa, mas vou deixar isso em suspense”, desconversa.

Thiaguinho, de 42 anos, começou sua carreira no samba aos 19, mas cantava em missas desde criança. “Minha mãe era coordenadora do coral da igreja, eu ia com ela aos ensaios lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde cresci. Meu primeiro contato com a música foi tocando violão na missa, aos 12 anos. Engraçado é que cresci em uma cidade onde a música sertaneja era muito mais forte, mas acho que o samba me escolheu.”

Thiaguinho explica que o samba sempre foi presente em sua vida, principalmente em casa. Os pais escutavam Martinho da Vila, Bezerra da Silva e Emílio Santiago, entre outros.

“Fui crescendo e nos anos 1990 foram surgindo Raça Negra, Só Pra Contrariar e Exaltasamba, do qual fiz parte posteriormente. Cresci ouvindo muita coisa boa e me formando musicalmente. Eu já tinha 14 anos quando ouvi pagode pela primeira vez. Ouvi o som do cavaquinho, me apaixonei e continuo apaixonado até hoje”, afirma.

TARDEZINHA

Com Thiaguinho. Sábado (5/7), a partir das 14h, no Mineirão (Avenida Abrahão Caram, 1.001, São Luiz). Ingressos a partir de R$ 50 (setor alegria/arquibancada e ingresso solidário), R$ 100 (setor alegria/arquibancada/inteira) e R$ 120 (inteira promocional). Vendas on line na plataforma Bilheteria Digital.

