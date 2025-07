Amaranto recebe Rodolfo Stroeter em show gratuito dedicado às crianças

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Com as férias escolares batendo à porta, a programação voltada para o público infantil passa a ocupar espaço de destaque na agenda cultural de Belo Horizonte. O projeto Música para Crianças está completando 15 edições e, para marcar a efeméride, promove, neste domingo (6/7), às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, o show “De volta à infância: Amaranto convida Rodolfo Stroeter”. A razão por trás dessa escolha são as muitas conexões que esse encontro envolve.

O trio formado pelas irmãs Flávia, Lúcia e Marina Ferraz tem ligação estreita com o Música para Crianças. O Amaranto lançou seu primeiro álbum voltado para o público infantil, “Três pontes”, no ano em que o projeto estreou, 2006. Ele completa 15 edições, porque ficou dois anos sem ser realizado, por falta de patrocínio, e outros dois por causa da pandemia.

Rodolfo Stroeter entra na equação porque produziu o disco das mineiras. O baixista e produtor paulistano havia capitaneado o álbum “Brasilêro”, do Amaranto, em 2003, e foi convidado para repetir a parceria. Flávia diz que o trio lançou todos os seus projetos infantis – incluindo “A menina dos olhos virados” (2012) e “O menino das cem palavras” (2015) – pelo Música para Crianças.

“Eu e minhas irmãs tivemos crianças nesse tempo. Minha filha mais velha, Gabriela, está com 19 anos, então todas elas usufruíram bastante do que o projeto propiciou a partir de 2006”, explica.

O clã no palco

A propósito, o show de domingo vai contar com a participação de suas filhas Gabriela, de 19, e Clara, de 16; do filho de Lúcia, Vicente, de 15; e dos filhos de Marina, Antônio, de 12, e Benício, de 9.

“Cantar juntos é coisa que fazemos desde que eles eram pequenos, mas é primeira vez que vão dividir o palco conosco”, diz. O repertório costura diversas frentes. Uma delas são as músicas registradas em “Três pontes” compostas por Stroeter em parceria com Edgard Poças. É o caso de “O ornitorrinco” e “Suíte dos quatro elementos”.

Outra frente são as músicas que Rodolfo compôs para o álbum “Cantos da natureza” (2020) – o primeiro trabalho infantil do grupo Pau Brasil, que ele integra ao lado de Nelson Ayres, Paulo Bellinati, Ricardo Mosca e Teco Cardoso.

O Amaranto, diga-se, figurou como uma das participações especiais em “Cantos da natureza”, ao lado de Renato Braz e Céu.

“Fiz, como produtor, dois trabalhos do Amaranto, ‘Brasilêro’ e ‘Três pontes’, e depois convidei as meninas para cantar no nosso álbum, que também tem músicas minhas em parceria com Edgard Poças, que, entre outros trabalhos infantis, foi letrista das músicas do Balão Mágico”, diz Stroeter, evocando o grupo infantil muito popular nos anos 1980 e 1990.

Rodolfo Stroeter produziu 'Três pontes', o primeiro álbum infantil do Amaranto, há 19 anos Gal Oppido/divulgação

Conexões afetivas

Este é o terceiro recorte que o repertório do show de domingo contempla: músicas que embalaram a infância das três irmãs, nascidas entre 1976 e 1981.

“De volta à infância: Amaranto convida Rodolfo Stroeter” também inclui “A casa”, sucesso de Vinicius de Moraes, “Plunct plact zum”, de Raul Seixas, e “Adivinhe o que é”, do MPB4, além de canções gravadas pelo Balão Mágico.

Flávia destaca que o espetáculo é um encontro de gerações. “O trabalho com a infância, além de gratificante pela consciência que traz da importância de nos dedicarmos a esse público, tem o efeito legal de criar histórias. Às vezes encontramos jovens adultos que falam que nos acompanham desde o ‘Três pontes’. Aconteceu conosco, quando ouvíamos ‘A arca de Noé’, e acontece agora com o Amaranto”, diz.

“DE VOLTA À INFÂNCIA”

Trio Amaranto e Rodolfo Stroeter. Domingo (6/7), às 17h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla ou na bilheteria, limitados a três por CPF e condicionados à lotação do espaço.