Orquestra Modesta se apresenta domingo (6/7) no Palácio das Artes

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Reunindo teatro, música e palhaçaria, o espetáculo “Canções para pequenos ouvidos 2” será apresentado domingo (6/7), às 16h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes. A Orquestra Modesta propõe ao público um mergulho no universo onírico.

As composições são assinadas pelo músico, palhaço e diretor teatral Fernando Escrich, explorando ritmos brasileiros e estrangeiros. Letras abordam temas como diversidade, diálogo e respeito às diferenças. Os sonhos dos palhaços são o fio condutor da narrativa. Variam do desejo de se tornar ídolo musical à fantasia de ser borboleta com superpoderes de voo.

O espetáculo é a continuação de “Canções para pequenos ouvidos”, que a Orquestra Modesta lançou em 2017 e explorava memórias afetivas da infância. Milena Marques, fundadora do grupo ao lado de Escrich e de Elisa Taemi, diz que ambos musicais usam a palhaçaria como forma de comunicação com o público.

“Rodamos muito com o primeiro ‘Canções para pequenos ouvidos’, inclusive estivemos em Belo Horizonte em agosto do ano passado”, diz, destacando que o “Canções 2” segue o mesmo caminho. Ambos geraram álbuns homônimos, lançados pelo Selo Sesc.

“A característica da Orquestra é conversar com crianças e com os pais e avós que as acompanham”, comenta Milena.

O grupo nasceu como banda de carnaval em 2015, quando a folia de rua era incipiente em São Paulo, com o intuito de recuperar a tradição das matinês de clube embaladas por marchinhas, frequentadas por famílias com suas crianças.

“Dois anos depois, surgiu o desejo de criar um espetáculo autoral, daí veio o ‘Canções para pequenos ouvidos’. Com o êxito daquela primeira produção, pensamos em fazer a continuação”.

Ela destaca que Escrich compôs as músicas de “Canções 2” durante a pandemia. O mote do espetáculo veio desse contexto.

“Imagino que Fernando ficou olhando para aquela situação de isolamento, pensando em como ficaram as crianças e como ficamos nós, adultos, com a questão dos sonhos, dos desejos”, observa.

Multiartista de BH

A Orquestra Modesta não tem elenco fixo e trabalha com artistas convidados, mas a multiartista belo-horizontina Tereza Gontijo integra o grupo desde a fundação. Tereza chegou convidada por Escrich, que a conheceu em BH. Ela integrava o grupo Doutores da Alegria, do qual ele era o diretor artístico.

“Me mudei para São Paulo, segui trabalhando com o Doutores da Alegria e quando ele teve a ideia de criar esse grupo para promover o resgate de tradições carnavalescas, me convidou para fazer parte”, conta a mineira.

Escrich tem a preocupação de compor músicas que não sejam infantilizadas. “Ele traz para o espetáculo questões que suscitam alguma reflexão, então é algo que serve aos adultos também, por assim dizer”, pontua Tereza.

“No primeiro ‘Canções para pequenos ouvidos’, canto música sobre a passagem do tempo, o ciclo da vida, o envelhecimento, questões existenciais. No ‘Canções 2’, falamos da diversidade dos corpos e da diversidade do existir, de como cada pessoa é do que gosta”, explica Tereza Gontijo.

“CANÇÕES PARA PEQUENOS OUVIDOS 2”

• Com Orquestra Modesta. Neste domingo (6/7), às 16h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). À venda na plataforma Eventim e na bilheteria.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> GATO GALÁCTICO

“Magia na Vila Láctea”, o novo espetáculo do Gato Galáctico que será apresentado neste domingo (6/7), às 15h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro), convida a embarcar em uma aventura de música, luzes e emoção. No palco, Roni, Luna, Mimi e o Gato Galáctico refletem sobre o poder de sonhar. Ao final, o elenco estará disponível para tirar fotos com as crianças e suas famílias. Setor 1: a partir de R$ 120. Setor 2: a partir de R$ 100. Setor superior: a partir de R$ 80. Ingressos disponíveis na bilheteria e na plataforma Sympla.

>>> EM CONTAGEM

A dupla musical Tiquequê apresenta neste domingo (6/7), às 11h, o espetáculo “Bailamos”, no Parque Fernão Dias (Rua Rio Comprido, 4.655, Bernardo Monteiro, Contagem). Diana Tatit (voz e percussão corporal) e Wem (voz, violão, guitarra e percussão corporal) apostam na fusão entre música e linguagens cênicas. Acesso gratuito.