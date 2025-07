Isis Valverde será Hilda Furacão

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quase 30 anos depois da primeira montagem de Hilda Furacão no teatro, a obra de Roberto Drummond volta aos palcos em nova produção, desta vez estrelada por Isis Valverde, que está à frente do projeto, com previsão de estreia em 2026. A primeira versão para o teatro foi dirigida e adaptada por Marcelo Andrade, que contou no elenco com Mariane Vicentini, Cláudio Lins e Guilherme Linhares. A trilha sonora foi assinada por Marcus Viana, Murilo Antunes e Flávio Venturini. Desde sua publicação, em 1991, o romance vendeu mais de 200 mil exemplares. Na televisão, a história foi contada na minissérie Hilda Furacão, estrelada por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro no papel de Frei Malthus, exibida em 1998, na rede Globo.

O baterista mineiro Esdra Ferreira, mais conhecido como Neném, será um dos homenageados no Tabuleiro Jazz Festival Dila Puccini/Divulgação

BATERAS

O Tabuleiro Jazz Festival chega à quinta edição, trazendo atrações nacionais e internacionais para o distrito de Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, entre os dias 24 e 27 de julho. Um dos destaques do evento, o concerto “Os grandes mestres bateristas da música de Minas” reunirá instrumentistas mineiros que fizeram história na bateria: Valtinho, Paulo Braga, Pascoal Meireles, Robertinho Silva, Nenê, Laércio Vilar e Esdras “Neném” Ferreira. Os músicos também serão homenageados com o prêmio Carlos Brandão por sua imensa contribuição para a música instrumental. O festival, patrocinado pela prefeitura municipal de Conceição do Mato Dentro e pela Anglo American, oferece programação cultural gratuita.

VIVA O ROCK!

O Dia Mundial do Rock ganha, em Belo Horizonte, celebração para emocionar roqueiros. O ex-guitarrista da banda Legião Urbana, Dado Villa-Lobos, e a Orquestra Opus fazem única apresentação sexta-feira (11/7), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Com regência do maestro Leonardo Cunha, o repertório reviverá clássicos como “Ainda é cedo”, “Tempo perdido” e “Monte Castelo”.

AO AR LIVRE

Brumadinho recebe a Filarmônica de Minas Gerais, sexta-feira (11/7), para concerto gratuito, às 20h, na Praça Orides Parreira. Sob a regência do maestro associado José Soares, o concerto Serenatas e Serestas apresenta um programa que une o repertório de compositores como Mozart, Tchaikovsky e Dvorák a um gênero composicional que também é ícone da tradição musical brasileira – e mineira –, a seresta. A apresentação é gratuita e terá interpretação em libras.

NO PALCO

Um dos grandes sucessos dos anos 1990, “Diário de um louco”, conto do escritor russo Nikolai Gogol (1809-1852), encenado por Diogo Vilela, volta aos palcos com o ator Milhen Cortaz para temporada de 17 de julho a 4 de agosto, no CCBB. Dirigido por Bruce Gomlevsky, o projeto foi idealizado pelo produtor Carlos Grun, que retoma a parceria com o ator e o diretor iniciada há 12 anos na montagem de “A volta ao lar”, de Harold Pinter.

ESTREIA

Primeiro monólogo do ator Mateus Solano, “O figurante” tem apresentações agendadas para os dias 15 e 16 de agosto, no Teatro Sesiminas. Com direção de Miguel Thiré, a peça retrata o cotidiano de um figurante no audiovisual, que passa a questionar sua própria existência e enfrentar um intenso embate consigo mesmo.

