Flávio Venturini comemora os 50 anos de carreira com um álbum com o sugestivo título “Minha história”. Nesta sexta-feira (25/4), ele lança nas plataformas digitais os singles “Mais uma vez” (Flávio Venturini & Renato Russo), gravado com a participação de Frejat, e “Todo o azul do mar” (Flávio Venturini & Ronaldo Bastos), com a cantora Gabi Melim.

Os registros se juntam ao já divulgado “Espanhola” (Flávio Venturini & Guarabyra), que teve a participação de Ivete Sangalo.



Todas as gravações fazem parte do futuro disco, a ser lançado ao longo deste ano, no ritmo de dois singles por mês, daqui para a frente. O projeto inclui também uma turnê homônima, que já passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e chega a Belo Horizonte no próximo sábado (26/4). A apresentação no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes já tem ingressos esgotados.



O cantor e compositor mineiro conta que tudo começou com um convite do empresário Steve Altit. “Eu havia falado para ele que queria comemorar meus 50 anos de carreira. Ele sugeriu fazer um projeto como o que fez com o Ritchie [a turnê “E a vida continua”, em comemoração aos 40 anos de carreira do artista britânico radicado no Brasil], ou seja, uma turnê com os grandes sucessos.”



A ideia inicial que Venturini e seu empresário tiveram evoluiu para o formato do álbum com convidados que sai pelo selo Biscoito Fino. “No começo, pensamos somente em regravar o disco 'Noites com sol' (1994). Depois, pensamos em fazer um álbum com os meus sucessos, porém com a participação de apenas alguns convidados”, conta o músico.



“Acabou que o disco foi gravado com a presença de diversos convidados. Isso porque os artistas, muito simpáticos, foram curtindo e gravaram com prazer, e os encontros foram muito bonitos.”



Repertório

“A gente quis fazer o repertório do show com a maioria das músicas do disco e também outros sucessos da minha carreira. Para isso, montamos uma banda com músicos que já haviam tocado comigo, quase todos do Rio de Janeiro, menos o baixista Marcelo Mariano, filho do César Camargo Mariano, que mora em São Paulo.”



O show foi dividido em quatro partes, que tematizam as fases do 14 Bis, do Terço, do Clube da Esquina e da carreira solo do artista. Venturini canta, entre outras, “Todo azul do mar”, “Noites com sol”, “Nascente”, “Espanhola”, “Céu de Santo Amaro”, “Linda juventude”, “Mais uma vez”, “Planeta sonho” e “Besame”.



“Montamos uma banda fabulosa – Torcuato Mariano (guitarra), Marcelo Mariano (baixo), Sérgio Melo (bateria), Renato Fonseca (teclados), Marcelo Martins (sax e flauta) e Marquinhos (backing vocal) –, e Steve chamou uma equipe de audiovisual com a qual está trabalhando”, conta.



A direção do show é de Jorge Espírito Santo. Alexandre Arrabal assina a criação dos vídeos e Sérgio Lima, a luz.



Sobre o formato de lançamento do álbum “Minha história”, Venturini diz que foi uma ideia de Steve que está sendo usada nos Estados Unidos e começou a ser empregada também no Brasil. “Você posta nas plataformas o formato do disco. Ou seja, quando as pessoas entram, vêm quem gravou o quê e com quem”, diz. “Mas esses degraus serão preenchidos aos poucos, em singles.”



O álbum terá 11 músicas, com as participações de Djavan, Guilherme Arantes, Vanessa da Mata, Jota Quest, Ritchie, Gloria Groove, Ana Cañas, Ney Matogrosso, Roupa Nova e os já citados Ivete Sangalo, Frejat, Gabi Melim.



No entanto, Venturini pretende acrescentar ao disco mais uma meia dúzia de lançamentos, com músicas e convidados não contemplados no álbum, sobretudo por questões de agenda.



“O maestro João Carlos Martins e eu temos conversado sobre esse encontro já há uns três anos. Ele é especialista em Bach e adora a minha gravação de 'Céu de Santo Amaro'. Certo dia, ele falou comigo:'Tem uma outra música de Bach que seria muito legal você escrever também'. E acabei fazendo a música [ainda inédita] 'Nos olhos de um cristal azul'”, afirma.



Venturini diz que “quis também convidar a Zizi Possi, mas tanto ela quanto o maestro são complicados, porque ambos têm uma agenda muito cheia”. Em virtude disso, não conseguiram fazer a gravação a tempo de entrar no disco "Minha história". A cantora deverá gravar para lançamento posterior "Nos olhos de um cristal azul".



“Percebi também que não gravamos nesse disco 'Céu de Santo Amaro', que é um dos meus maiores sucessos e, atualmente, a minha música mais tocada. Mas vamos lançar tudo isso em single”, afirma. Ele revela que tem a ideia de incluir também no projeto os grupos O Terço e 14 Bis. “Mas isso nos singles futuros.”



EM DUO

