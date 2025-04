Podcast Divirta-se: Flávio Venturini é o convidado desta segunda (7/4)

Em 50 anos de carreira, Flávio Venturini foi integrante d’O Terço, participou da formação original do 14 Bis e fez parte do lendário movimento Clube da Esquina, unindo-se a nomes que eram referência para ele, como Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges.

Somente uma dessas credenciais já deixaria qualquer um satisfeito. Venturini, no entanto, foi além. Compôs sucessos que ficaram eternizados no cancioneiro nacional. São dele "Todo azul do mar", "Linda juventude", "Planeta sonho", "Nascente", "Nuvens" e "Espanhola", parceria com Guarabyra, da dupla Sá e Guarabyra.

Venturini é o convidado desta semana do podcast "Divirta-se". O programa, que costuma ir ao ar quinzenalmente às terças-feiras, será transmitido excepcionalmente nesta segunda (7/4), ao vivo, às 11h, no canal do YouTube do Portal Uai.

Natural de Belo Horizonte, Venturini iniciou sua formação musical aos 15 anos. Primeiro estudou acordeão, depois passou para percepção musical e piano. Seu primeiro álbum solo foi "Nascente" (1982), que transita por rock progressivo, MPB, música erudita e pop, criando uma identidade única dentro da música brasileira.

O estilo melódico e as harmonias sofisticadas acabaram tornando características das canções deste belo-horizontino ao longo de cinco décadas.