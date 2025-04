Eliana Pittman comemora seus 80 anos com disco dedicado a Jorge Aragão

A cantora carioca Eliana Pittman completa 80 anos em agosto, mas já comemora a data com o lançamento do álbum “Nem lágrima nem dor” (Companhia de Discos do Brasil), homenagem a Jorge Aragão, mestre do samba e um dos criadores do Fundo de Quintal.

O disco conta com nomes aclamados da cena contemporânea em São Paulo. O arranjador Rodrigo Campos, por exemplo, é conhecido pela habilidade em fazer jazz, bossa nova e soul dialogarem com a música brasileira. Ele assume violão, guitarra, teclados, percussão e cavaquinho e vocal, ao lado de Thiago França (sax, flauta e arranjo de sopros) e Marcelo Cabral (contrabaixo).

Eliana cobre de elogios seu produtor e empresário Thiago Marques Luiz. “O cérebro dele é uma fábrica de encontros. Thiago me uniu a pessoas maravilhosas como Alaíde Costa, Zezé Motta, Dóris Monteiro e Claudette Soares”, revela.

Veio de Thiago a ideia do álbum inspirado em Jorge Aragão. “O legal é que este trabalho reflete um lado do Jorge sobre o qual muitas pessoas não se dão conta”, diz a cantora. “Gravamos com o maestro Rodrigo Campos e uma gama de músicos perfeitos de São Paulo. O disco ficou maravilhoso, uma inspiração”, comenta.

Fã de Aragão desde os anos 1990, quando o ouviu cantar “Papel de pão”, de Cristiano Fagundes, Eliana Pittman conta por que regravou o carioca: “O brasileiro está acostumado a dançar no ritmo, porém não canta e nem ouve a melodia. Uma pena, porque as letras de Jorge são um primor”. E enfatiza: “Quero que todo mundo preste atenção no que Jorge diz. A poesia dele é sutil, e o Rodrigo conseguiu colocar toda essa movimentação de emoções dentro dos arranjos. Ele brilhou.”

O álbum “Nem lágrima nem dor” está disponível nas plataformas digitais e no formato CD. Há planos para o vinil, ela adianta. Já houve dois shows de lançamento no Sesc Santana, em São Paulo, em 21 e 22 de março. “Rodrigo Campos nos deu a honra de participar conosco, foi muito legal”, conta.

Atualmente, a artista participa de outros espetáculos além daquele dedicado a Jorge Aragão. Em “Do samba ao carimbó”, apresenta sucessos nos dois ritmos gravados por ela.

Em “Pérolas negras”, divide o palco com Alaíde Costa e Zezé Motta, interpretando autores negros. O repertório traz canções de Milton Nascimento, Candeia, Jorge Benjor, Johnny Alf, Cartola, Martinho da Vila, Gilberto Gil, Tim Maia, Luiz Melodia, Djavan, Leci Brandão, Paulinho da Viola e Ataulfo Alves.

Milton e Minas

Eliana comenta que há tempos não se apresenta em Minas. “Estou doida para voltar, pois adoro cantar para os mineiros. Já cantei muito aí, adoro Belo Horizonte”, diz, durante entrevista por telefone.

“Gosto muito dos artistas mineiros, pois eles têm musicalidade antológica. O incrível Milton Nascimento fecha a tampa, pois envolve muita coisa boa. Inclusive, fiz vários shows, como o 'Cravo e canela', batizados com nomes de músicas dele.

Eliana Pittman estreou em 1961 ao lado do padrasto, o saxofonista norte-americano Booker Pittman, cantando standards do jazz e da bossa nova em boates cariocas. Ela conta que fez shows pelo Brasil e por mais de 70 países.

Nos anos 1970, emplacou os sucessos “Das duzentas pra lá”, “Abandono”, “Vou pular neste carnaval”, “Quem vai querer” e “Mistura de carimbó”, entre outros.

Além do lançamento de “Nem lágrima nem dor”, Eliana prepara o lançamento de livro que vai rememorar sua trajetória e destacar a influência do padrasto Booker Pittman em seu trabalho.

REPERTÓRIO

• “Lucidez”

De Jorge Aragão e Cleber Augusto

• “Eu e você sempre”

De Jorge Aragão e Flávio Cardoso

• “Novo endereço”

De Jorge Aragão e Sombrinha

• “Loucuras de uma paixão”

De Alcino Ferreira e Mauro Diniz

• “Tendência”

De Jorge Aragão e Dona Ivone Lara

• “Minta meu sonho”

De Jorge Aragão

• “Além da razão”

De Sombrinha, Sombra e Luiz Carlos da Vila

• “Do fundo do nosso quintal”

De Jorge Aragão e Alberto Souza

• “Papel de pão”

De Cristiano Fagundes

“NEM LÁGRIMA NEM DOR”

• Disco de Eliana Pittman

• Companhia de Discos do Brasil

• Nove faixas

• Disponível nas plataformas digitais