Almério faz show de voz e violão em Belo Horizonte

Em março de 2024, ao lançar “Nesse exato momento”, o cantor e compositor pernambucano Almério quebrou o hiato de oito anos sem álbum de inéditas. O retorno foi em grande estilo: 12 faixas com parcerias de peso, de Maria Bethânia e Zélia Duncan a Chico Chico.

Além de chamar a atenção pelos convidados, o álbum se destaca por canções que abordam “urgências gentis”, conceito que, segundo Almério, representa o oposto da urgência tradicional. Trata-se de um chamado para que as pessoas estejam mais presentes no que fazem.

Este disco será o fio condutor da apresentação do pernambucano nesta quinta-feira (3/4), no projeto Uma Voz, Um Instrumento, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Sem recorrer à profusão sonora da gravação em estúdio, Almério apresentará versão mais intimista de suas canções, acompanhado apenas por Rubem França, no violão de oito cordas.

Tradição nordestina

“É um show peculiar, formato que estou muito acostumado a fazer”, diz o cantor. “Foi nesse formato, inclusive, que nasci enquanto artista e me formei, tocando em barzinhos e espaços similares.”

Almério se destacou no cenário da música brasileira contemporânea pela voz marcante, interpretação intensa e forte conexão com a tradição nordestina. Suas canções transitam entre forró, MPB e pop, incorporando elementos experimentais.

Natural de Altinho, no Agreste de Pernambuco, Almério já havia consolidado sua carreira no Nordeste antes de se tornar conhecido no Sudeste e Sul do país.

Em 2017, a popularidade dele aumentou após apresentação com Johnny Hooker no Rock in Rio. Naquele ano, lançou “Desempena”, álbum que lhe rendeu o Prêmio da Música Brasileira de Cantor Revelação.

Música de novela

Se as faixas de “Desempena” transitavam entre o dramático e o suave, destacando a voz do cantor, as músicas de “Nesse exato momento” apresentam energia potente e arranjos mais elaborados, sem perder a veia poética característica de Almério. Uma delas é “Quero você”, gravada com Maria Bethânia e parte da trilha sonora do remake da novela “Renascer”, exibido pela Globo.

“O processo de composição é solitário, uma verdadeira entrega. Nesse processo, são as pessoas que me inspiram, principalmente as mulheres. Admiro a maneira como elas enxergam o mundo, analisam mais profundamente as coisas, os sentimentos. Vão a lugares que, muitas vezes, passam despercebidos aos homens”, reflete o pernambucano.

Com seu olhar sensível, Almério escreve músicas que colocam “os pingos nos is”, encaram o público “olho no olho” e “tête-à-tête”, como ele canta na faixa-título “Nesse exato momento”.

“A música me escolheu. Então, o que pretendo (em retribuição) é fazer canções que toquem as pessoas no íntimo e as transformem. Se conseguir isso, já estou satisfeito”, conclui.



UMA VOZ UM INSTRUMENTO

Show de Almério. Nesta quinta-feira (3/4), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Últimos ingressos à venda por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na bilheteria e na plataforma Sympla. Informações: (31) 3516-1360.