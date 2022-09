Almério e Martins trazem a energia de Alceu Valença e de Pernambuco a BH

Os pernambucanos Almério e Martins se apresentam hoje à noite, no Sesc Palladium, em BH (foto: Ashlley Melo/divulgação)





“É como se você passasse por um batismo”, diz Almério, sobre a experiência de cantar em Belo Horizonte e Minas Gerais. O pernambucano se apresenta no Sesc Palladium, neste sábado (24/9) à noite, ao lado do conterrâneo Martins, com quem gravou álbum ao vivo Teatro do Parque do Recife, no final de 2021. Simbólico para a dupla, aquele palco ficou fechado por 10 anos.





“A cidade (BH) nos abraça. Minas e Pernambuco se parecem, têm musicalidade que os leva para um lugar parecido. Minas traz o cheirinho de terra, esse cheiro de interior, que é o lugar de onde eu vim, o interior de Pernambuco. Isso passa para a minha música”, conta Almério.

Alceu: exemplo e fonte de inspiração

Expoentes da nova cena pernambucana, os dois citam a importância dos precursores. Na abertura do show, o público vai ouvir “Anjo de fogo”, de Alceu Valença. Almério diz que é muito importante ter o astro da MPB na “comissão de frente”.









“Não é só a voz fisiológica dele, mas a voz do artista que rompeu barreiras para a gente fazer a nossa arte hoje. Alceu tem este lugar muito importante. O show começa com 'Anjo de fogo': 'Eu sou como o vento que varre a cidade/ Você me conhece e não pode me ver'”, diz, citando os versos da canção.





“Bebo muito da fonte do Alceu para ser o artista que sou. O comando que ele tem na voz, a chave que ele vira como intérprete e performer, é inspiração muito forte”, diz.





Martins e Almério creditam os bons resultados de seu show à direção musical de Juliano Holanda, que vai tocar guitarra em BH. Martins acompanha a carreira do amigo desde 2018, quando Almério foi o cantor revelação no Prêmio da Música Brasileira.





Por sua vez, o companheiro foi o primeiro a gravar uma composição de Martins. “É muito bom olhar para o lado no palco, lugar de tanta explosão e solidão, e identificar um irmão, uma pessoa que você ama. É um show muito verdadeiro. Vem do lugar de ninho, de coração. Vem de alma”, afirma Almério.





Os pernambucanos Almério, Martins e Juliano estarão acompanhados pelo baixista Roger Victor. A cantora e compositora mineira Júlia Branco fará participação especial no show desta noite.





ALMÉRIO E MARTINS

Neste sábado (24/9), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Inteira: R$ 60 (plateia 1) e R$ 50 (plateias 2 e 3). Meia-entrada na forma da lei. Ingressos à venda na bilheteria da casa e no site Sympla.



* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria