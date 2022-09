Festival promete trazer 100 atrações brasileiras e internacionais a BH

Show de 50 Cent, astro do rap americano, está programado para este sábado, no Mineirão (foto: Jack Guez/AFP)





Com o slogan “O maior Planeta Brasil de todos os tempos”, o festival criado em 2009 volta à carga, depois do período de restrições impostas pela pandemia, com uma série de shows previstos para este fim de semana, na Esplanada do Mineirão. Cerca de uma centena de artistas foi anunciada para seis palcos em estrutura inédita montada no entorno do estádio.









O time nacional reúne Jão, Gilsons, Lagum, Iza e o mineiro Djonga.





Somente no início da tarde de sexta-feira (23/9) foram anunciados horários dos shows e a distribuição dos artistas por palco. Até por volta de meio-dia, era clara, nas redes sociais do festival, a insatisfação dos seguidores com a falta de informações – indispensáveis para a fruição de evento com tantos cantores, distribuídos em diferentes palcos em área tão extensa.

Lauryn Hill, ícone feminino do hip-hop, está escalada para se apresentar no domingo (foto: Suzanne Cordeiro/AFP)

Do axé ao rap

A programação abarca ritmos diversos, como axé, rap, rock, música eletrônica e pop contemporâneo. Neste sábado, são esperados Vanessa da Mata, Duda Beat, Sidoka, Criolo, Tasha & Tracie, Luedji Luna, Vitão, Natiruts, Iza e Planet Hemp, que acaba de lançar o single “Distopia”, prenúncio de seu primeiro álbum de inéditas em mais de duas décadas.





Neste domingo, as atrações anunciadas são 2 Chainz, Jetlag, Marcelo Falcão, Cat Dealers, Mac Júlia, Black Alien, Jovem Dionísio, Baco Exu do Blues, Orochi, L7nnon e Filipe Ret, entre outros.





Como ocorreu em 2020, o evento volta a firmar parceria com o Belo Horizonte Dance Festival (BHDF), com atrações ligadas à música eletrônica. Um dos palcos do BHDF, diferentemente dos demais, ficará no gramado do estádio.





Desde seu surgimento, o festival, idealizado pela produtora cultural SleepWalkers, cumpriu trajetória de franca expansão. A primeira edição, em 2009, reuniu 8 mil pessoas. Em 2011, o evento recebeu as primeiras atrações internacionais, e, em 2014, migrou para a Esplanada do Mineirão.

Tensão nas redes sociais

No entanto, a ambição de se firmar entre os maiores festivais do país fora do eixo Rio-São Paulo esbarra em algumas questões.





A demora na divulgação de horários, dos palcos em que os shows ocorrerão e da ordem das apresentações revelou problemas de organização e logística. Ontem, pipocaram nas redes sociais, em grupos de produtores locais e fornecedores, críticas e acusações de inadimplência por parte da SleepWalkers.

Procurados pela reportagem, organizadores do Planeta Brasil se negaram a dar entrevista sobre eventuais problemas ou qualquer questão relativa à edição deste ano do evento.

Vitão vai cantar com Luccas Carlos e Day Limns (foto: Twitter/reprodução)

Vitão com banda

Alheio ao imbróglio, o cantor e compositor Vitão, atração de hoje, diz que sua expectativa é grande em voltar ao Planeta Brasil. “Das outras duas vezes, em 2019 e 2020, foi espetacular. Os melhores shows da minha vida em relação ao engajamento, ao calor do público, ao palco e ao festival em si”, diz.

Vitão afirma que não houve problema com seu contrato. De acordo com ele, a apresentação de hoje marca sua primeira participação no festival acompanhado de banda – das outras vezes, subiu ao palco com DJ. “É um festival em que sempre me diverti muito, tocando e acompanhando outros shows”, destaca o artista.





Logo mais, ele pretende mostrar seu trânsito por diferentes gêneros, do samba-rock ao rap, passando pela bossa e pelo blues. O repertório terá “Mais uma vez”, “Templo” e “S de saudade”, gravada com Pabllo Vittar.





Luccas Carlos e Day Limns farão participação especial no show. “Tem muita verdade neste diálogo, porque a gente sempre cantou junto, principalmente a Day, com quem tenho amizade antiga. Também escrevi muitas coisas com os dois, somos parceiros de composição. Essas pessoas fazem parte da minha vida, tenho com elas identidade musical muito forte”, afirma Vitão.

