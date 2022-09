Visitantes se emocionam com museus de BH. Veja o que há de bacana por lá

Alunos do Instituto Educacional Manoel Pinheiro conheceram o Curral Del Rey, berço de Belo Horizonte, na maquete exposta no Museu Abílio Barreto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Na segunda visita a Belo Horizonte, a catarinense Sahra Flôrh, de 22 anos, formada em engenharia de software, decidiu fazer um passeio pelos equipamentos culturais da capital. Começou pelo Museu da Moda (Mumo), depois seguiu para a Praça da Liberdade. “Estive aqui há 11 anos, então vou redescobrindo a cidade”, disse a jovem, que vive em Schroeder, Norte de Santa Catarina.









Instalado no prédio em estilo neogótico manuelino na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Augusto de Lima, no Centro de BH, o Mumo chama a atenção pela arquitetura, e, claro, pelo acervo, com cerca de 5 mil peças, e as exposições abertas ao público.

Vestidos chamam a atenção dos visitantes do Mumo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma das mostras destaca o trabalho do desenhista, ilustrador e figurinista Alceu Penna (1915-1980), mineiro de Curvelo, em “Alceu Penna – Inventando a moda no Brasil”. A outra, “Arquivo urbano: 100 anos de fotografia e moda no Brasil”, traz linha do tempo desde 1920.





“O museu nos permite uma visita à história. Geralmente, em moda, vemos mais fotos que objetos. Estar perto é muito bom”, disse Sahra, impressionada com os vestidos, chapéus e objetos do Mumo, que promove, neste sábado (24/9), o Leilão de Desapegos.

A catarinense Sahra Flôrh ficou impressionada com peças fashion do Museu da Moda (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Tempos da cidade

Já no Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), no Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de BH, vozes de crianças deram o tom da primavera, que começou na quinta-feira: alegria, busca de conhecimento, união. O equipamento recebeu 30 alunos do Instituto Educacional Manoel Pinheiro, do Bairro Guarani, na Região Norte da capital.





“A história de Belo Horizonte faz parte do conteúdo programático da escola, então trazemos as turmas para conhecer o museu”, explicou a professora Fabriciana Ferreira Rocha.





Acompanhados de monitora do Abílio Barreto, meninos e meninas do 3º ano do ensino fundamental viram, entusiasmados, a maquete do antigo Curral del Rey, onde a nova capital foi construída, do qual restou o casarão que hoje faz parte do próprio MHAB. “O museu é um lugar vivo, onde encontramos a nossa história”, definiu a estudante Sarah Amaral dos Santos, de 9.





Nos demais espaços, havia outros motivos para festejar a cultura, a vida e a entrada da nova estação. Comemorando o aniversário do empresário Leonardo Maciel, uma família belo-horizontina visitava o Abílio Barreto logo após o almoço.





“A gente precisa conhecer mais os museus. Nunca tinha vindo aqui, acredita?”, comentou a maquiadora e cabeleireira Renata Torres, namorada do aniversariante responsável pelo convite. “Gosto muito de cultura, precisamos visitar os museus”, disse Leonardo.





Interessado nas peças, ele apresentou aos pais, Luiz Alberto Silva e Maria Mafalda Maciel, à irmã, a advogada Maria Fernanda Maciel, à sobrinha, Letícia, de 2, e à namorada o primeiro relógio de ponto usado em BH, entre 1912 e 1925. “Já pensou (como era) bater o ponto nessa época?”, brincou o empresário.

Família comemorou aniversário do empresário Leonardo Maciel (à direita) no Museu Abílio Barreto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Independências e outras histórias

Equipamentos públicos da Prefeitura de Belo Horizonte integram a 16ª edição da Primavera dos Museus, evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), com o tema “Independências e museus: Outros 200, outras histórias”, em referência ao bicentenário da separação do Brasil de Portugal.





A programação vai até amanhã (25/9) nos museus públicos municipais geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Fundação Municipal de Cultura.





São eles: Museu Histórico Abílio Barreto, Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, Museu da Moda de Belo Horizonte, Museu Casa Kubitschek, Museu de Arte da Pampulha, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado e Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. Com entrada franca, as atividades podem ser consultadas no Portal Belo Horizonte.





De acordo com a secretária de Cultura da capital, Eliane Parreiras, “a participação dos museus municipais nesta ação nacional conjunta tão importante expressa o compromisso da PBH com a política cultural democrática e plural, que tem na memória e na história da cidade, do estado e do país um de seus pilares fundamentais”.

Maria-Fumaça: testemunha da história de Minas guardada no Museu Abílio Barreto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) ''A gente precisa conhecer mais os museus. Nunca tinha vindo aqui, acredita?'' Renata Torres, maquiadora, ao conhecer o Museu Abílio Barreto







A presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Féres, ressalta que “a população terá mais uma oportunidade de conhecer, presencialmente, diversas exposições, atividades e todo o rico acervo dos museus da cidade e, assim, vivenciar a rica e diversificada produção museológica desenvolvida e gerida por nossas equipes”.





Janaina Melo, diretora de Museus da Fundação Municipal de Cultura, acrescenta que “a Primavera dos Museus é um convite a mais para estabelecer relação com os equipamentos culturais, conhecer a história e memória da nossa cidade e fundamentalmente propor diálogos com os públicos cada vez mais diversos e inclusivos.”





PROGRAMAÇÃO

NESTE SÁBADO (24/9)





9h – Encontro das Bordadeiras do Projeto Bordando Memórias. Evento presencial, com vagas limitadas. Às 10h, visita mediada à exposição “Trama: processos educativos na Pampulha”. Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Bandeirantes, Pampulha. Inscrições: educativos.ck@pbh.gov.br





9h – Nos jardins do Museu de Arte da Pampulha (MAP), oficina prática para crianças de 6 a 12 anos e visita educativa. Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.585, Bairro Jardim Atlântico, Pampulha. Evento presencial, com vagas limitadas. Inscrições: https://forms.gle/HAqCeHocxrcX7GbR7





10h – O Museu da Imagem e do Som preparou mesa de debates sobre produção e preservação audiovisual como territórios de resistência. Avenida Álvares Cabral, 560, Bairro Lourdes. Inscrições pelo e-mail mis.fmc@pbh.gov.br. Evento presencial, com vagas limitadas





10h – O Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado recebe a cerimônia de titulação de contemplados com o 5º Prêmio Mestres da Cultura de Belo Horizonte, em parceria com o Circuito Municipal de Cultura. Evento presencial, com acesso livre. Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã





Das 14h às 17h – O Museu da Moda de Belo Horizonte promove o Slow Week: Leilão de Desapegos, cujos participantes poderão trocar entre si peças não usadas, sem nenhum custo. Acesso livre para todos os públicos. Rua da Bahia, 1.149, Centro





DOMINGO (25/9)





9h – O Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado promove o Sarau do Desjejum. Às 10h, Encontro Brinquedos e Brincadeiras – Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Eventos presenciais, acesso livre





10h – No Museu Histórico Abílio Barreto, visita mediada sobre o tema “Resistências e sobrevivências na exposição 'Complexa cidade: Algumas reflexões'”. Inscrições pelo e-mail educativomhab@pbh.gov.br. Evento presencial, com vagas limitadas. Avenida Prudente de Morais, 202, Bairro Cidade Jardim