As cantoras Clara Bicho e Sophia Chablau se unem em "Cores da TV"

A belo-horizontina Clara Bicho e a paulista Sophia Chablau – da banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo – se uniram para cantar as angústias e percepções do início da vida adulta. Com influências do rock alternativo, indie e R&B, as artistas selaram sua primeira parceria no single “Cores da TV”, já disponível nas plataformas digitais.



“De forma metafórica, a canção fala sobre como refletimos nossa vida naquilo que vemos na TV, ou seja, um espaço idealizado em que assistimos a coisas bonitas, como filmes e novelas”, diz Clara Bicho, de 23 anos.

“Mas, conforme crescemos e nos tornamos adultos, passamos a enxergar como a vida realmente funciona. Não que tudo seja ruim, mas é o momento em que encaramos a realidade pela primeira vez e aprendemos a lidar com o mundo que existe além da nossa casa.”



Jornalista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, Clara Bicho teve aulas de música na infância, aprendeu a tocar piano e, mais tarde, se familiarizou com o violão e outros instrumentos, além de compor.



Artista visual, ela também participou de exposições em Belo Horizonte. Hoje, cria as capas dos próprios singles, como é o caso de “Cores da TV”.



Partiu de Sophia Chablau a ideia de trabalhar com Clara Bicho. O rascunho da música recém-lançada já estava na gaveta da mineira havia dois anos. Via mensagens trocadas em aplicativos de conversa, as duas artistas fizeram modificações na letra e na estrutura da canção.



“Como Sophia mora em São Paulo e eu em BH, ficávamos mandando áudios e e-mails uma para a outra. Foi um processo de composição à distância”, brinca Clara.



A cantora e compositora mineira cita Ana Frango Elétrico, Dora Morelenbaum e Zé Ibarra como principais inspirações entre os artistas contemporâneos. Os “clássicos”, como diz, são citados à parte: seu ídolo, Gilberto Gil, é um deles, seguido do instrumentista e arranjador carioca Marcos Valle.



Ainda na adolescência, Clara não pensava em gravar suas composições. “Na minha cabeça, lançar músicas e fazer shows de forma independente não era possível”, afirma.



Coletivo

A coisa mudou de figura quando conheceu, por meio do irmão, o coletivo Geração Perdida de Minas Gerais. O movimento artístico é formado por músicos, escritores e artistas visuais mineiros, e visa a colaboração dos integrantes nos trabalhos uns dos outros.



“Percebi que as pessoas do Geração se pareciam comigo, porque também tinham outros empregos e, mesmo assim, faziam música e participavam de shows”, comenta.



Em 2023, Clara Bicho lançou o primeiro single, intitulado “Tarde”. A canção foi gravada em casa, com a ajuda do irmão, Gabriel Campos, também músico e integrante da banda de rock Memórias de Ontem.



Após a estreia nas plataformas digitais, Clara não parou mais. Em 2024, gravou “Luzes da cidade”, “Eu e a lua” e “Árvores do fundo do quintal”, parceria com a banda catarinense Exclusive Os Cabides. “Cores da TV”, primeiro lançamento deste ano, faz parte do EP homônimo que a artista pretende lançar ainda neste mês, sem data definida.



Segundo ela, o disco explora temas semelhantes aos trabalhados no single. Com músicas escritas entre 2022 e 2024 – período que engloba o início da vida adulta de Clara Bicho – “Cores da TV” mistura indie pop, MPB e bossa nova.

