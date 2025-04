'Vale tudo': conheça a história por trás da música tema da novela

O remake da novela "Vale tudo", cujo primeiro capítulo foi ao ar nesta segunda-feira (31/3), manteve a canção "Brasil", interpretada por Gal Costa, como a música de abertura - assim como no folhetim original, de 1988.

"Brasil" foi escrita há quase 37 anos por Cazuza, Nilo Romero e George Israel. A canção, uma mistura de rock e samba que expressa uma visão pessimista e desiludida sobre a situação social do país, foi incluída no disco "Ideologia".

Lua de mel como o diabo gosta

"Vale tudo", escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, foi a nona novela mais assistida da história do Brasil, segundo dados do Ibope. Braga escolheu "Brasil" a dedo para integrar a trilha sonora de "Vale tudo" após escutar a versão de Gal Costa no show "Lua de mel como o diabo gosta", lançado como disco em 1988.

"Fiquei arrepiado, porque tinha tudo a ver", disse Braga, em depoimento coletado para o livro "Teletama", de Guilherme Bryan e Vincent Villari. No mesmo livro, Gal Costa admitiu que gravou a canção "como uma espécie de protesto".

"Brasil" foi originalmente composta para o longa "Rádio pirata", dirigido por Lael Rodrigues, de 1987.

Em depoimento para o livro "Preciso dizer que te amo - todas as letras do poeta", o produtor e baixista Nilo Romero explicou que Rodrigues pediu para que a letra de "Brasil" refletisse os temas de "escândalos financeiros e impunidade" de seu longa.

"['Brasil'] foi escolhida para a novela sexta-feira, foi gravada no sábado, a Gal botou a voz no domingo, e segunda-feira estreou", disse Romero, ao jornal O Globo.

Música crítica

Em entrevistas, Cazuza falou da desilusão presente na música: "Os problemas do Brasil parecem os mesmos desde o descobrimento".

"A letra de 'Brasil' é como um cara pobre, normal, vê, sem paternalismo, esse 1% da população que está se dando bem - e do qual faço parte. Sempre tive horror à política, mas tem coisas que você nem precisa saber, qualquer um vê", afirmou Cazuza para "Preciso dizer que te amo - todas as letras do poeta".

Ainda no livro, ele revelou que a música crítica surgiu quando se deparou com o "país totalmente ridículo" que era o Brasil em 1987. "O [José Sarney, então presidente], que era o não-diretas, virou o rei da democracia. O Brasil é um triste trópico".

Além de embalar a trilha sonora de "Vale tudo", "Brasil" ficou conhecido como um retrato da situação política, econômica e social do Brasil de 1988 - um retrato que, para Manuela Dias, que assina o remake, continua atual.

O tema de abertura foi polêmico na época - segundo Braga, houve críticas do departamento comercial da Globo devido ao verso "o meu cartão de crédito é uma navalha".

Após estrear em "Vale tudo", Cazuza regravou "Brasil" para o disco de 1988 "Ideologia". O cantor ainda se juntou a Gal Costa para interpretar a canção durante a turnê "O tempo não para", do mesmo ano.

O remake substitui "Mania de você" como a nova novela das nove da emissora Globo. Estrelada por Debora Bloch, Taís Araújo e Cauã Reymond, o folhetim também está disponível na plataforma de streaming Globoplay.