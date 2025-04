Beatles no cinema: conheça os atores e datas de lançamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O diretor Sam Mendes anunciou, em participação no CinemaCon, em Las Vegas, nos Estados Unidos, as novidades para os quatro filmes biográficos sobre os Beatles. Cada integrante terá um filme. A ideia é que todos os longas sejam lançados juntos, provavelmente no mesmo dia, no que o diretor chamou de “primeira experiência de cinema para maratonar”.

O elenco também foi oficializado. Harris Dickinson viverá John Lennon; Paul Mescal interpretará Paul McCartney; Joseph Quinn será George Harrisson. O quarteto ainda conta com Barry Keoghan, como Ringo Starr.

Batizados de "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event", os filmes têm previsão de estreia para abril de 2028. De acordo com o diretor, a ideia é que o público possa compreender melhor cada um dos membros da maior banda de rock do mundo.

Barry Keoghan, como Ringo Starr. AFP / reprodução Joseph Quinn será George Harrisson AFP / reprodução Paul Mescal interpretará Paul McCartney AFP / reprodução Harris Dickinson viverá John Lennon AFP / reprodução Filmes 'The Beatles: A Four-Film Cinematic Event' estreiam em 2028 Sony Pictures Voltar Próximo

Mendes, que tem no currículo filmes como “1917” e “Beleza americana”, contou que tinha planos para o longa dos Beatles há muito tempo. "Eu tentei fazer essa história por muito tempo mas não conseguia porque achava que a história da banda era muito grande pra caber em um filme. Mas agora achamos um jeito de fazer isso", apontou.

O projeto é o primeiro longa-metragem narrativo a receber os direitos musicais para o extenso catálogo de sucessos dos Beatles, como "Strawberry fields forever", "Let it be", "I am the walrus", "Yellow submarine" e outros.