"Quando chega o outono" é simpático e inofensivo

Em outros tempos, chamava-se de "água com açúcar" o filme inofensivo como o remédio que se dava às crianças quando ficavam nervosas. É mais ou menos isso que se pode esperar de "Quando chega o outono", o novo filme de François Ozon, em cartaz nos cinemas.

Tudo começa com a idílica visão da vida em uma pequena comuna francesa, onde vive a aposentada Michelle (Hélène Vincent). A palavra "Outono" designa aqui muito mais o ocaso da vida do que uma estação do ano.



Nem tudo são flores na vida de Michelle: de um lado, as brigas com Valérie (Ludivine Sagnier), a filha que vive em Paris, são constantes e a afastam do neto, a quem adora. De outro, sua grande amiga Marie-Claude preocupa-se com o filho, Vincent (Pierre Lottin), que acaba de sair da prisão.



O que ele fez para ser preso? Coisas de juventude, é o que se diz. Ou seja, nada que deponha contra o caráter do rapaz. Sempre fica uma dúvida. E o filme se esforça para deixar dúvidas na cabeça do espectador: o que ele fará em suas escapadas, quando diz que vai "encontrar os amigos". Marie-Claude se angustia com essas escapadelas. Já Michelle confia nele sem ambiguidade.



Tudo isso, mais a rejeição de Michelle pela filha nos levarão a um drama duplo, um de natureza policial e outro existencial. O primeiro diz respeito à morte de Valérie, que pode ter sido causada por Vincent. O segundo é que as brigas de Michelle com Valérie revelam que a mãe foi prostituta no passado (assim como Marie-Claude).



Exclusão

O ponto aqui é: por que a sociedade exclui para sempre, e tão fortemente, as mulheres que em algum momento se prostituíram? Elas podem ser boas cidadãs e boas pessoas. Meio óbvio, mas faz sentido. Afinal, essa exclusão afetará os descendentes dessas mulheres. É a razão dos problemas de Valérie com a mãe. Talvez a razão de Vincent ter sido preso. Etc.



O melhor do filme é o início: a vida de uma senhora idosa numa comuna do interior da França, cercada pela natureza, pela amizade com Marie-Claude. Mesmo a prisão de Vincent é amenizada pela paisagem.



Durante a evolução, só restam mesmo os conflitos de Michelle com Valérie. É o ponto fraco do filme. Mas mães e filhas sempre têm problemas, afinal. O mais grave deles é que Michelle adora o neto, e Valérie não aprecia essa proximidade.



A intriga policial que vem a seguir anima novamente as coisas. Seria Vincent culpado pela morte de Valérie? Tudo isso desembocará num final onde o amargo e o doce se sucedem e, por vezes, se confundem.



O problema da trama em "Quando chega o outono" é, em grande medida, que o narrador (Ozon, no caso) abre uma parte dos acontecimentos, mas retém outras para si apenas para lançá-las no momento certo (exemplo: a profissão de Michelle e Marie-Claude, assim como as atividades furtivas de Vincent). As personalidades existem para satisfazer às necessidades da trama, e não o inverso.



Essa fragilidade incômoda afeta todo o conjunto e induz a trama a evoluir para o água com açúcar, ou seja, para o drama sem drama. Resta a criação da simpatia que sentimos pelos personagens e pelo que imaginamos ser uma vida rural sem contradições. Nesse ambiente saudável, queremos que todos sejam muito felizes.



E que o filme de Ozon agrade ao público a que se endereça, os espectadores de terceira idade, pois afinal é um filme simpático, inofensivo (ou "água com açúcar") e "bem feito", como se diz. Mas é isso, por aí ficamos.

“QUANDO CHEGA O OUTONO”

(França, 2024, 1h42) Direção: François Ozon. Com Hélène Vincent, Ludivine Sagnier e Josiane Balasko. Classificação: 14 anos. Em cartaz em salas dos complexos Cineart e Cinemark, no UNA Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.