Morre, aos 90 anos, ator Richard Chamberlain, de 'Pássaros feridos'

O ator Richard Chamberlain, famoso por seus papéis nas minisséries "Pássaros feridos", "Dr. Kildare" e "Shogun", morreu ontem (29/3), em Waimanalo, Havaí, de complicações após um derrame. Ele completaria amanhã (31/3) 91 anos.



"Nosso amado Richard está com os anjos agora", disse Martin Rabbett, companheiro de longa data de Chamberlain, em um comunicado. "Ele está livre e voando para aqueles entes queridos antes de nós. Quão abençoados fomos por termos conhecido uma alma tão incrível e amorosa. O amor nunca morre. E nosso amor está sob suas asas, elevando-o para sua próxima grande aventura."

"Foi o Shogun original. Foi o Jason Bourne original. Foi, para uma geração, a quintessência do galã", o homenageou nas redes sociais seu amigo e também ator David Havasi.

Com sua aparência de menino correto, e a ambição de ser levado a sério, Chamberlain teve uma carreira extraordinária.

Além de seu trabalho em séries de televisão populares, fez musicais em teatros e também papéis clássicos, com destaque para uma interpretação de Hamlet em Birmingham, Inglaterra.

No cinema, encarnou Aramis, de "Os Três Mosqueteiros (1973), e Allan Quatermain em "As minas do Rei Salomão" (1988). Em 1988, foi o primeiro Jason Bourne da série de TV "A identidade Bourne".

Ganhador três vezes dos Globos de Ouro por seus papéis em "Pássaros Feridos","Dr. Kildare" e "Shogun", Chamberlain se estabeleceu no Havaí em 1990.

Em sua biografia, publicada em 2003, Chamberlain contou que era homossexual. Seu companheiro de muitos anos foi Martin Rabbett, a quem conheceu durante a filmagem de "Allan Quartermain e a Cidade do OuroPerdida".

Nascido George Richard Chamberlain em Los Angeles em 31 de março de 1934, ele estudou na Beverly Hills High e mais tarde na Pomona College, onde se formou em arte. Após dois anos no Exército, servindo na Coreia em meados dos anos 1950, Chamberlain retornou a Los Angeles, onde estudou atuação e foi ator convidado em séries de TV como "Bourbon Street", "Mr. Lucky", "Thriller", "Alfred Hitchcock Presents" e "Gunsmoke".





Além de atuar, cantar e pintar, Chamberlain defendeu causas ecológicas. Fez lobby em Sacramento, Califórnia, e Washington, D.C., para salvar o Rio Tuolumne, que nasce no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Seus esforços ajudaram a colocar o rio sob a proteção do Sistema Nacional de Rios Selvagens e Cênicos dos EUA.