Boneco original de ‘E.T’ vai a leilão por valor astronômico

Um dos ícones do cinema dos anos 1980, o boneco original de "E.T. O Extraterrestre", do clássico de Steven Spielberg, está disponível para lances na casa de leilões Sotheby’s. Avaliado entre US$ 600 mil e US$ 900 mil (aproximadamente R$ 3,3 milhões a R$ 5,1 milhões), o modelo foi utilizado na famosa cena do armário, onde o jovem Elliott encontra o extraterrestre disfarçado entre as pelúcias.

Criado pelo mestre dos efeitos especiais Carlo Rambaldi, o boneco, com cerca de um metro de altura, foi produzido em 1981 e é um dos três modelos usados no filme de 1982, que conquistou quatro Oscars. A peça integra o leilão "There Are Such Things: Terror, Ficção Científica e Fantasia do Século XX na Tela", que conta com outros itens históricos da sétima arte.

Rambaldi, que faleceu em 2012, é amplamente reconhecido por seu trabalho em efeitos visuais em filmes como King Kong e Alien.

Boneco original de E.T. O Extraterrestre Divulgação/Sotheby's

Segundo o jornal britânico The Guardian, a filha de Rambaldi, Daniela, expressou seu orgulho em colaborar com a Sotheby’s, destacando a importância sentimental dos objetos e sua esperança de que continuem a inspirar gerações futuras. "Essas peças ocupam um lugar especial em nossos corações, e esperamos que tragam imensa alegria para quem as apreciar", afirmou.

O leilão, que começou em 21 de março e vai até 3 de abril, inclui também esboços e trabalhos de design de E.T., além de outras peças, como modelos dos vermes da areia de Duna, filme de David Lynch. A expectativa é de que o boneco original de E.T. seja arrematado por uma quantia recorde, consolidando seu status como um dos maiores símbolos da história do audiovisual.