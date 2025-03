EP "Get Walkin" mistura folk de Bob Dylan e rock dos Beatles

Ramificação das canções populares entoadas pelos camponeses durante o trabalho, o gênero folk nada mais é do que a música regional, surgida em diversos países antes do aparecimento das indústrias. Durante os anos 1950 e meados da década de 1960, o estilo se popularizou nos Estados Unidos, e Bob Dylan surgiu como um dos precursores do folk contemporâneo.



Cantor e compositor belo-horizontino, Tavinho Schmitz, 33 anos, tem Dylan como principal referência, mas não só. Grupos da capital mineira, como Young Lights e Moons, influenciam seu estilo musical, que mescla folk, blues e rock em letras de cunho existencial e político.



Seu primeiro EP, “Get walkin” reúne quatro faixas já disponíveis nas plataformas digitais. Produtor musical, Schmitz é responsável por todos os aspectos do projeto, incluindo voz, instrumentos, mixagem e masterização.



“Mesclo elementos autorais e referências, sempre deixando claro de quais fontes bebo. Além de Bob Dylan, sou muito influenciado pelos Beatles, em especial John Lennon, artista que se desenvolveu no folk, principalmente depois que a banda acabou. Todo esse emaranhado estilístico acaba refletindo no que faço musicalmente”, afirma Tavinho Schmitz.



Faixa-título do EP, “Get walkin’” dita o tom do trabalho, cujas letras – todas em inglês – contam histórias sobre pessoas reais e imaginárias, sem deixar de lado conselhos e reflexões políticas cuidadosamente colocadas pelo autor. Introspectiva, a primeira música é inspirada na modelo e influenciadora belo-horizontina Paola Antonini. Em 2014, Paola perdeu a perna em um acidente e ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua jornada de reabilitação. “A canção carrega metáfora motivacional, com concepção positiva que, ao mesmo tempo, foge do moralismo”, diz Schmitz.



De longe, a música mais emocionada do álbum, “Ode to Dilma Rousseff” foi composta um dia depois do impeachment da ex-presidente Dilma, e passa por sua trajetória na política, ao mesmo tempo que reflete sobre desigualdades sociais geradas pelo capitalismo e questiona os ideais do neoliberalismo.



“Sempre estive muito associado a temas políticos. Quando garoto, participei do grêmio e do movimento estudantil”, declara Schmitz. “Na arte, também não consigo fugir disso.”



As faixas “Miss ya, darling” e “Put on your clothes”, conforme o artista, mesclam influências do “rock das antigas” com elementos do folk. Ambas revisitam narrativas que evocam a tradição literária, apresentando eu-lírico que compartilha com os ouvintes histórias de amor e desventuras.



Enquanto a primeira, dançante, é acompanhada por variedade de instrumentos que recriam o som de uma banda, a segunda apresenta versão acústica da canção homônima já lançada anteriormente pelo músico.



A escolha pela gravação das músicas em inglês não é por acaso. Conforme Schmitz, que é também professor do idioma, o folk no Brasil, principalmente aquele cantado em português, ainda não se consolidou.



“Existe folk no país, mas é um estilo nichado. Com a popularização das plataformas de música e a globalização, posso atingir novos públicos e lugares com composições em inglês. Minha intenção, no entanto, é lançar mais obras em português em breve. Quero mesclar as duas línguas no meu trabalho”, conclui Tavinho Schmitz.



“GET WALKIN’”

• EP de Tavinho Schmitz

• 4 faixas

• Disponível nas plataformas digitais



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco