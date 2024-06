Os quatro atores que vão viver os Beatles no cinema já foram definidos, segundo o site The InSider. Ao todo, serão quatro filmes biográficos, cada um sobre um dos membros da banda. Os quatro protagonistas serão Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Charlie Harrison. A informação, no entanto, não foi confirmada pelo diretor Sam Mendes, responsável pelos longas.



Harris Dickinson, de 27 anos, é cotado para ser John Lennon. O britânico já fez parte de diversas obras, incluindo “Um lugar bem longe daqui” (2022), “Garra de ferro” (2024) e “Malévola - dona do mal” (2019).

Harris Dickinson e John Lennon AFP / Reprodução

Paul Mescal, um dos queridinhos de Hollywood, seria Paul McCartney. O irlandês de 28 anos fez “Criaturas do senhor” (2023), “Aftersun” (2022) e “A filha perdida” (2021), entre outros.

Paul Mescal e Paul McCartney AFP / reprodução







Ringo Starr seria o papel de Barry Keoghan. O ator irlandês de 31 anos é outro queridinho de Hollywood, principalmente após “Marvel eternos” (2021), “Os banshees de Inisherin” (2022) e “Saltburn” (2023).

Barry Keoghan e Ringo Starr AFP / reprodução

O quarteto se completa com Charlie Rowe, como George Harrison. Britânico de 28 anos, ele já tem experiência em cinegrafias, fazendo parte de “Rocket man” (2019), que conta a história de Elton John.





Charlie Rowe e George Harrison AFP / reprodução

A ideia é que os filmes, apesar de centrados em cada um dos músicos, tenham histórias interconectadas. Essa é a primeira vez que os Beatles e a Apple Corps Ltd. concederam direitos completos sobre a história de vida e música para um filme roteirizado. Os quatro filmes devem ser lançados em 2027. "A cadência interligada dos filmes, cujos detalhes serão compartilhados mais perto do lançamento, será inovadora e revolucionária", contou a banda em um comunicado.