John, Paul, Ringo e George vão virar filme. A notícia foi dada pelas páginas oficiais dos Beatles nesta terça-feira (20/2). Ao todo, serão quatro longas-metragens, um dedicado para cada membro da banda. Anunciados como um “esforço criativo inovador”, os filmes serão produzidos pela Sony Pictures e Neal Street, com direção de Sam Mendes.

O diretor, responsável por obras como ‘1917’ e ‘Beleza americana’, vai contar a obra de cada um dos músicos a partir do ponto de vista deles. As narrativas vão se cruzar para contar “a história surpreendente da maior banda de todas”. “Estou honrado por contar a história da maior banda de rock de todos os tempos e entusiasmado por desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema”, disse Sam Mendes.

Essa é a primeira vez que os Beatles concederam a história de vida completa e os direitos musicais para um filme com roteiro. Os quatro filmes devem ser lançados em 2027, ainda sem detalhes definidos sobre a estreia. A única informação confirmada pelos Beatles é que se tratará de algo “inovador e não convencional”.

Pippa Harris e Julie Pastor, ambas da Neal Street, vão ajudar na produção, ao lado de Sam Mendes. Jeff Jones será o produtor executivo da Apple Corps Ltd, empresa dos Beatles. “Pretendemos que esta seja uma experiência cinematográfica épica e emocionante: quatro filmes, contados a partir de quatro perspectivas diferentes, que contam uma única história sobre a banda mais célebre de todos os tempos. Ter a bênção dos Beatles e da Apple Corps para fazer isso é um imenso privilégio. Desde o nosso primeiro encontro com Tom Rothman e Elizabeth Gabler, ficou claro que eles partilhavam a nossa paixão e ambição por este projeto, e não conseguimos pensar numa casa mais perfeita do que a Sony Pictures”, declarou Pipa.

“A Apple Corps tem o prazer de colaborar com Sam, Pippa e Julie para explorar a história única de cada beatle e reuni-los de uma forma adequadamente cativante e inovadora. O apoio entusiástico da Sony Pictures, defendendo o âmbito e a visão criativa do projeto desde o início, tem sido inestimável para todos nós”, elogiou Jones.

“Sei que falo pelo nosso CEO Tony Vinciquerra, que foi fundamental para que isso acontecesse, e por todos os colegas do Sony Pictures Motion Picture Group em todo o mundo quando digo: 'sim, sim, sim! Os eventos cinematográficos de hoje devem ser culturalmente sísmicos. A ideia ousada e em grande escala de Sam é isso e muito mais. Unir sua equipe de cineastas de estreia com a música e as histórias de quatro jovens que mudaram o mundo irá agitar o público em todo o mundo. Estamos profundamente gratos a todas as partes e esperamos quebrar algumas regras com a visão artística única de Sam”, afirmou Tom Rothman, presidente e CEO do Grupo de Cinema da Sony Pictures, no material de divulgação.