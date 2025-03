Morre a autora de 'The vampire diaries', L.J. Smith

L.J. Smith (Lisa Jane Smith), autora dos livros da saga "The vampire diaries", morreu aos 66 anos no dia 8 de março. A notícia, no entanto, só foi divulgada nesta terça-feira (25/3) por meio de comunicado no site da escritora.

Lisa sofria os efeitos de uma doença, que não teve o nome revelado na nota. A publicação a descreve como "uma alma gentil, cujo brilhantismo, criatividade, resiliência e empatia iluminaram as vidas dos familiares, dos amigos e dos fãs".

Ela nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e descobriu a paixão pela escrita ainda na infância. Formou-se pela Universidade da Califórnia e trabalhou como professora antes de se dedicar integralmente à carreira de escritora.

Seu primeiro livro, intitulado "Night of the solstice", foi publicado em 1987. Já a série "Vampire diaries", que a consagrou, teve os quatro primeiros volumes lançados entre 1991 e 1992.

A saga ganhou uma adaptação para a televisão em 2009, com o mesmo nome, estrelada por Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder.