O cantor Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira com a turnê "Minha história". A apresentação em Belo Horizonte será no próximo 26 de abril, às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro).

No repertório, sucessos como “Todo azul do mar”, “Noites com sol”, “Espanhola”, “Céu de Santo Amaro” e “Linda Juventude”. Paralelamente à turnê, Venturini está gravando um álbum que conta com as participações de Djavan, Ivete Sangalo, Ritchie, Ney Matogrosso e Roupa Nova.

Ingressos à venda na plataforma Eventim e na bilheteria do teatro. Plateia I: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia); Plateia II: R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia); Plateia Superior:R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia).