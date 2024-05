O mineiro Flávio Venturini e o cearense Ricardo Bacelar gravaram o EP "Telepatia" no estúdio da Jasmin Music, em Fortaleza



Juntos pela primeira vez, o músico mineiro Flávio Venturini e o cearense Ricardo Bacelar, cantor e compositor que tocou na banda Hanói-Hanói, lançam “Telepatia” (Jasmin Music), gravado em Fortaleza (CE). Com três faixas, o EP chega às plataformas nesta sexta-feira (31/5). “Lareira”, inédita de Venturini, ganhou clipe.



O cantor e compositor mineiro conta que há tempos vinha acompanhando o selo cearense Jasmin Music. “Ricardo fez projetos muito legais com Toninho Horta, Gilberto Gil e Jaques Morelenbaum, entre outros. Numa de minhas idas a Fortaleza, fui apresentado a ele pelo jornalista Cacá Raimundo, amigo de longa data. Fomos jantar na casa de Ricardo e pude conhecer seu maravilhoso estúdio, um dos melhores do Brasil, com todos os equipamentos possíveis. Foi uma experiência incrível gravar lá”, diz.



Além de Venturini (vocais, teclados e piano) e Bacelar (vocais, teclado, piano acústico e arranjos), participaram das gravações Torcuato Mariano (guitarras e arranjos), Robertinho Marçal (bateria), Nelio Costa (contrabaixo), Hoto Junior (percussão), Maria e Sara Bacelar (vocais).



“Tudo em cima”

Venturini propôs que seu produtor, Torcuato Mariano, assinasse a produção em parceria com Bacelar. “Fiquei uns cinco dias na casa do Ricardo. Ele me disse: 'Já que você está aqui, a gente tem tudo em cima, vamos fazer um EP’. E, então, reuniu músicos cearenses muito bons. Tenho muitas composições que não gravei e fui guardando”, conta Flávio, que tirou canções de seu “baú” para o EP.



Uma delas é “Samba saudade” – samba-bossa com letra do poeta e escritor mineiro Murilo Antunes. Já “Telepatia” tem melodia de Flávio e letra de Jorge Vercillo.



“Por último, gravamos ‘Lareira’, com melodia e letra minhas. Fiz no hospital, quando estive internado. Levei o teclado para o quarto e a compus. Havia iniciado esta canção no meu sítio e terminei lá mesmo no hospital.”



Esta música é influenciada pela MPB “da praia do Ivan Lins” e “dos compositores que têm harmonia rebuscada, mais bonita”, explica Venturini. “Fiquei muito feliz em gravar esta canção, só que a gente tocou com arranjo diferente. Foi muito legal levar o Torcuato, porque ele sempre dá ideias e revoluciona o arranjo.”

Ricardo Bacelar ficou feliz em gravar com Venturini. “Foi muito divertido, pois Flávio é muito leve, tranquilo, assertivo naquilo que quer e tem ótimo astral”, diz. A hospedagem do parceiro em sua casa funcionou como uma espécie de residência artística.



“A gente tomava café, ia para o estúdio, almoçava e voltava. Isso criou uma conexão forte que se refletiu no trabalho. É diferente de você estar no estúdio no meio da cidade, ter de sair para almoçar e voltar”, compara Ricardo.



Os dois dividiram os vocais nas três faixas. “Como eu e Flávio somos pianistas e tecladistas, houve muita troca de ideias. Espero que possamos fazer outros trabalhos”, diz Bacelar.



Roberto Menescal, Fagner, Ivan Lins e Leila Pinheiro também gravaram trabalhos no estúdio do selo Jasmin Music.

“Paisagens sonoras”

Em BH, Flávio Venturini segue trabalhando na segunda parte de “Paisagens sonoras”, projeto dele em parceria com Christiano Caldas.



“Quero terminá-lo até o fim do ano. Também tenho muitas ideias para a comemoração dos meus 50 anos de carreira, com um disco e turnê nacional”, revela.



“TELEPATIA”



• EP de Flávio Venturini e Ricardo Bacelar

• Jasmin Music

• Três faixas

• Disponível nas plataformas digitais