Um álbum produzido a seis mãos. Assim é “Nós e o mar” (Jasmin Music), com 10 canções de Roberto Menescal – nove delas em parceria com Ronaldo Bôscoli e outra com Chico Buarque: “Bye, bye Brasil”, interpretada por Leila Pinheiro. O disco, que comemora os 85 anos de Menescal, é parceria dele com os músicos Ricardo Bacelar e Diogo Monzo.





Problema nenhum para Fernanda, que se hospedou com Menescal na casa de Bacelar na capital cearense, onde as faixas foram gravadas no superestúdio doméstico do músico. “Fiquei dormindo em um quarto maravilhoso, com janelas para o lindo jardim. Acordava e ia para o estúdio, lá mesmo. Quando chegava a noite, tomávamos um vinho. Poxa, gravar nunca foi tão bom na vida”, comenta o autor do clássico “O barquinho”.

Inicialmente, o projeto era gravar um disco instrumental, mas Bacelar insistiu para Menescal cantar em duas faixas. “Disse para ele: 'Mas não sou cantor. E ele respondeu: 'Por isso mesmo, a gente quer que saia uma coisa diferente'”, relembra.

Resultado: Roberto Menescal adorou a experiência. A primeira vez que ele cantou em público foi no Carnegie Hall, em Nova York (EUA), em 1962. “Fui lá para tocar. Mas o Sérgio Mendes, que tocaria piano, ficou me enrolando, porque foram aparecendo aqueles músicos de jazz apaixonados pela nossa música, tomando o tempo dele. Quando chegou na véspera, ele me disse: 'Puxa, Menesca, não vai dar tempo pra gente ensaiar'. Surpreso, respondi: 'Caramba, estou aqui há 10 dias!'. Eu disse pro produtor que não poderia me apresentar porque não sou cantor. Ele retrucou: 'Você canta muito bem'. Aí perguntei: 'Onde você me ouviu cantar?'. E ele respondeu: 'Não ouvi, mas tenho certeza de que você canta muito bem'.”

Roberto Menescal, compositor e violonista



Letra errada no Carnegie Hall

E foi assim que Roberto Menescal estreou como cantor, em pleno Carnegie Hall. “Cantei 'O barquinho', que eu estava lançando na época. Até errei a letra, mas como ninguém conhecia ainda... Essa carreira de cantor foi muito rápida. Adrenalina a mil, eu sozinho no palco com meu violão e a plateia de umas três mil pessoas. Foi uma loucura”, relembra.





A escolha das faixas do novo disco, a pedido de Menescal, ficou a cargo de Fernanda Quinderé e Ricardo Bacelar. “Talvez eu escolhesse o mesmo repertório. Gostei de ele ter incluído 'Vagamente', que foi gravada pela cantora Wanda Sá. Durante muito tempo, ela virou a Wanda Vagamente, só a chamavam assim.”

Leila Pinheiro, convidada do álbum, cantou 'Bye, bye Brasil', parceria de Menescal com Chico Buarque Washington Possato/divulgação





Além do homenageado, que soltou a voz em “O barquinho” e “Ah! Se eu pudesse”, além de tocar violão em todas as faixas, participaram do projeto Diogo Monzo (arranjos, teclados e piano), Ricardo Bacelar (arranjos, percussão, piano e teclados), Nélio Costa (baixo) e Pantico Rocha (bateria). A cantora paraense Leila Pinheiro foi a convidada especial.





Menescal já conhecia Fernanda Quinderé, que foi casada com o pianista Luizinho Eça (1936-1992). Mas só agora se aproximou de Bacelar. “Ricardo veio da banda de rock Hanói-Hanói, mas está bem MPB hoje em dia”, comenta. “Gostei tanto dele, pessoa simples, competente, e ainda tem um estúdio maravilhoso em casa.”





Diogo Monzo é grande pianista, elogia Menescal, revelando que ele e Bacelar lhe trouxeram muita alegria. “Fiquei até um pouco inibido diante desses dois grandes pianistas, mas acho que dei conta do recado. Foi muito legal, a gente só pensou em música”, diz. “A música é meu divã”, afirma Menescal.

Decididamente, ele não vive de seu glorioso passado bossa-novista. Diz que sempre lança composições inéditas e novos artistas. “Tenho saudade mesmo é do futuro”, avisa.

Releituras de Roberto Carlos

Aliás, Menescal acaba de gravar o disco “De tanto amor” com a cantora paraense Liah Soares, dedicado a releituras de sucessos de Roberto Carlos em ritmo de jazz e bossa nova.

“Estou apaixonado por esse álbum, está tudo diferente do que ele já gravou. Antes, falei para Liah: vamos saber se o Roberto aprova alguma coisa. Mandamos umas 30 músicas para ele, que perguntou: 'São vocês mesmo que vão trabalhar o disco?'. Respondemos que sim. Roberto respondeu: 'Está tudo aprovado, podem gravar'.”

Ricardo Bacelar, pianista e arranjador







Ricardo Bacelar, dono da Jasmin Music, conta que ele e Diogo Monzo se dividiram para fazer os arranjos da homenagem a Menescal. Optaram por sonoridades mais modernas, utilizando teclados.





“A gente não pode querer reinventar a bossa nova de jeito nenhum, mas quisemos dar uma pitada de algo contemporâneo para ficar um disco diferente. A sonoridade ficou muto interessante, acústica. Foi uma satisfação gravar com ele”, afirma Bacelar, feliz pelo fato de Menescal ter aceitado cantar duas músicas.





“O álbum tem muito teclado, órgão, baixo acústico e elétrico e bateria. É bem sofisticado. Quando o Diogo Monzo toca piano, toco teclado e vice-versa”, comenta o ex-Hanói-Hanói.





“Estamos muito contentes em ter o Menescal em nosso selo Jasmin Music. O disco também será lançado no Japão, em Portugal e nos Estados Unidos”, comemora Bacelar. O álbum está disponível nas plataformas digitais, assim como o clipe de “O barquinho”.

Roberto Menescal, Diogo Monzo e Ricardo Bacelar na capa do disco Nós e o mar Jasmin Music



“NÓS E O MAR”

. Álbum de Roberto Menescal, Diogo Monzo e Ricardo Bacelar

. 10 faixas

. Jasmin Music

. Disponível nas plataformas digitais

FAIXAS

O BARQUINHO

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

RIO

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

VOCÊ

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

BYE BYE BRASIL

De Roberto Menescal e Chico Buarque

NÓS E O MAR

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

VAGAMENTE

De Roberto Carlos e Ronaldo Bôscoli

AH! SE EU PUDESSE

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

A MORTE DE UM DEUS DE SAL

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

COPACABANA DE SEMPRE

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli

A VOLTA

De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli