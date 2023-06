Rosa Passos e Lula Galvão lançam disco só deles, após parceria de 40 anos

677

A parceria entre Rosa Passos e Lula Galvão já dura quase 40 anos. Em 1984, eles tiveram o primeiro encontro no palco do Degraus, barzinho que existia na 302 Norte, em Brasília. Em shows, interpretavam canções de nomes consagrados da MPB, como Tom Jobim, Milton Nascimento, Djavan e João Bosco.









SONHO

Desde então, a cantora e compositora baiana e o instrumentista e arranjador brasiliense estiveram juntos em nada menos de 14 discos. “Minha carreira está diretamente ligada à da Rosa”, ele ressalta. “Realizei o sonho de gravar com Ron Carter no álbum que ela fez com ele”, acrescenta, referindo-se ao aclamado baixista norte-americano.





O CD “Rosa Passos e Lula Galvão” é o primeiro gravado apenas pelos dois. Lançado pela Biscoito Fino, acaba de chegar às plataformas digitais, trazendo 10 faixas. O repertório faz uma espécie de resgate da época em que a dupla se dividia entre o Degraus e o Amigos, outra casa noturna de Brasília.





“Shows em bares, naquele período, foram determinantes para que eu conseguisse adquirir experiência de palco, cantando músicas de compositores pelos quais tinha admiração”, lembra Rosa. Ao lado dela sempre estavam Lula Galvão (violão), Jorge Helder (baixo), Erivelto Silva (bateria) e Zé Antônio (piano).





O repertório do novo álbum reúne clássicos de diferentes estilos da música popular brasileira, além de “Outono” e “Verão”, composições de Rosa Passos e Fernando de Oliveira, e a instrumental Piatã, de Lula Galvão.









Na abertura, ouve-se “Folhas secas”, de Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito. Em seguida, vêm Ilusão à toa (Johnny Alf), De conversa em conversa (Lúcio Alves e Haroldo Barbosa), “Palhaço” (mais uma de Nelson Cavaquinho, aqui em parceria com Oswaldo Martins e Washington Fernandes); “Cansei de ilusões “(Tito Madi), “Doce de coco” (Jacob de Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho) e “Conversa de botequim” (Noel Rosa e Vadico).





ONIPRESENÇA





Rosa revela que dos 22 álbuns que lançou, Lula Galvão participou de 19, tocando ou fazendo arranjos. “A ideia de gravar esse disco, o primeiro só com Lula, surgiu no começo de 2022. Na medida em que escolhia cada música, conversava com ele, que em seguida criava o arranjo”, diz ela. A seleção das 10 faixas foi concluída após a “peneira” de 30 pré-selecionadas





“A primeira foi 'Folha seca', de Nelson Cavaquinho. O choro 'Doce de coco', de Jacob do Bandolim, com letra de Hermínio Bello de Carvalho, que sempre gostei de ouvir, quis gravar com levada de bossa nova, pensando em Joãozinho (João Gilberto), inspiração para a realização desse projeto”, conta Rosa.





Feliz com a inclusão de “Doce de coco” no repertório, Hermínio Belo de Carvalho observa: “Ouvindo e reouvindo não sei quantas vezes a linda versão desse choro letrado por mim, parece que vejo o grande chorão (Jacob do Bandolim), em seu estúdio caseiro, acompanhando em seu instrumento a gravação da cantora e exclamando: 'Lindo! lindo!'.”





O poeta e letrista afirma que se trata de muito mais do que um disco de voz e violão. “É um trabalho artesanal, no qual Lula Galvão se assemelha a um jardineiro escultor, tecendo tramas belíssimas em seu instrumento, para que Rosa Passos possa atravessar, com tranquilidade, esse vasto jardim encharcado de beleza”.









(foto: Mello Menezes/reprodução)

A capa foi criada pelo artista plástico, artista gráfico e escritor Mello Menezes.





“ROSA PASSOS E LULA GALVÃO”

• Álbum da cantora Rosa Passos e do violonista Lula Galvão

• Biscoito Fino

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais





REPERTÓRIO





“FOLHAS SECAS”

De Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito





“DE CONVERSA EM CONVERSA”

De Lúcio Alves e Haroldo Barbosa





“OUTONO”

De Rosa Passos e

Fernando de Oliveira





“VERÃO”

De Rosa Passos e

Fernando de Oliveira





“PIATÔ

De Lula Galvão





“ILUSÃO À TOA”

De Johnny Alf





“PALHAÇO”

De Nelson Cavaquinho, Oswaldo Martins e Washington Fernandes





“CANSEI DE ILUSÕES”

De Tito Madi





“DOCE DE COCO”

De Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho





“CONVERSA DE BOTEQUIM”

De Noel Rosa e Vadico