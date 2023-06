Maurício Manieri reúne hits do pop romântico mundial em show em BH

Maurício Manieri se apresenta no próximo sábado, 1º de julho, no palco do Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro), a partir das 21 horas. Com quase duas horas de apresentação, o show “Classics” tem repertório eclético e dançante, recheado de hits da carreira do cantor e do universo pop romântico mundial das décadas de 1970, 1980 e 1990. O setlist é composto, entre outros, por “Minha menina”, “Bem querer”, “Se quer saber”, além dos clássicos internacionais “Easy”, “Little respect”, “Love is in the air” e “Angel”.

“Estamos preparando um show repleto de surpresas e emoções”, declarou o artista em material enviado à imprensa. No canal oficial de Manieri no YouTube, o público já pode conferir as faixas de seu novo DVD "Classics", que contou com a participação de Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Daniel e os internacionais Jon Secada e Gilbert. Já estão disponíveis as músicas “Home”, “Mandy”, “É tarde demais”, “All out of love”, “Adoro amar você” (com a participação de Daniel), “Me devendo um beijo” (com Ivete Sangalo), “Just another day” (com Jon Secada), “Angels”, “Caça e caçador”, “Take a look at me now” e “Classics”. Ingressos do show em BH a partir de R$ 80 na, bilheteria local ou pelo site Eventim.