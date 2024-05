As comediantes Marisa Orth e Tania Bondezan dividem o palco pela primeira vez em suas carreiras; a tradução do texto é assinada por Bondezan



Em “Radojka”, comédia que estreia em Belo Horizonte nesta sexta-feira (31/5) e fica em cartaz até domingo, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, as atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan dividem o palco pela primeira vez.

Elas interpretam Glória e Lúcia, cuidadoras de idosos que atendem uma senhora sérvia chamada Radojka. A dupla leva uma rotina tranquila, até o dia em que descobrem que Radojka faleceu em um acidente doméstico. As duas, então, bolam diversos planos para que a verdade não seja descoberta e, assim, possam manter seus empregos.



Originalmente escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, a montagem já foi encenada em 12 países. A estreia brasileira foi em março, em São Paulo. É a primeira versão da peça fora da língua espanhola.

A tradução foi feita por Tania Bondezan. A atriz comenta que seus últimos trabalhos foram peças traduzidas do espanhol, como a argentina "Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa" e da espanhola "A golondrina" – ambas tiveram temporadas em BH. Ela acredita que foi por isso que os uruguaios a procuraram para apresentar o texto.



“Acho que o autor, vendo essa minha familiaridade e percebendo que eu ficava muito tempo em cartaz – com “A golondrina” foram três anos e meio–, perguntou se eu queria ler”, diz. “Quando li, me encantei e ri muito já na primeira leitura. É muito bem-humorada, as pessoas gargalham de passar mal!”

Situação absurda

O diretor, Odilon Wagner, teve uma reação parecida. Mesmo não sendo uma pessoa de riso fácil, conta que, quando leu, acabou gargalhando. “Fiquei encantado. É uma situação tão absurda e tão inacreditável que a graça dela é justamente essa", afirma.



Embora já tivessem ouvido de vários diretores que seus estilos são semelhantes, Tania e Marisa nunca haviam trabalhado juntas. “Disseram tanto para ela quanto para mim que a gente tinha um jeito muito parecido de interpretar”, comenta Tania. “A gente ouviu isso a vida inteira e foi um casamento muito feliz. É muito bom trabalhar com ela (Marisa). Está sendo uma experiência maravilhosa.”



“Marisa e Tania são um poço de criatividade. As duas formaram uma dupla infernal, impagável. É um deleite trabalhar com elas. A gente ri durante todo o período dos ensaios”, diz Odilon Wagner.



Para o diretor, além do humor, o espetáculo traz uma pitada de reflexão: até onde a ética e a moral de um ser humano aguentam para resolver uma situação? Ele diz que o público sai das sessões com esse questionamento, mas ressalta que o objetivo do espetáculo, de fato, é uma boa diversão.



Segundo ele, na adaptação, o texto recebeu “um toque mais brasileiro”, que continua sendo cultivado. “No processo de ensaio, a gente intensifica isso mais ainda, sempre com novas sugestões e trocas. Então, nas piadas, quando falamos de alguma situação, é sempre de um assunto mais ligado à nossa contemporaneidade.” A versão brasileira ganhou também uma cena extra.



“RADOJKA – UMA COMÉDIA FRIAMENTE CALCULADA”

Texto: Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal. Direção: Odilon Wagner. Com Marisa Orth e Tania Bondezan. Sessões nesta sexta (31/5) e sábado, às 20h, e domingo, às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes). Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria local a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).



