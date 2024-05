No Parque do Palácio, espaço ao ar livre pode ser ocupado pelo público, que tem também a opção de visitar duas exposições e consumir brunch

Neste fim de semana prolongado pelo feriado de Corpus Christi, o Parque do Palácio e o Espaço do Conhecimento UFMG oferecem programação ampla e variada para quem vai curtir o descanso na capital mineira. Com ações para todas as idades, os espaços culturais trazem diversas opções de diversão e arte para a população.



Localizado nos jardins da antiga residência do governador do estado (o Palácio das Mangabeiras), o Parque do Palácio tem funcionamento nesta sexta-feira das 10h às 18h e, no sábado e domingo, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).



Duas exposições estão em cartaz por lá. Em "Reflexos urbanos", o fotógrafo belo-horizontino Daniel Mansur oferece aos visitantes um novo olhar sobre espaços hiper conhecidos da capital, como a Praça da Estação, o Cine Theatro Brasil Vallourec e o Santuário de São Francisco de Assis.



Ao todo, são 17 fotografias que mostram a beleza das formas e os contrastes desses locais que fazem parte do dia a dia da população. A mostra está em cartaz no segundo andar e fica aberta à visitação até 7 de julho.

Já em “A beleza do acaso” o artista plástico Julio Alves apresenta uma série de telas inspiradas na cadeia rochosa da Serra do Espinhaço. São 20 obras inéditas, feitas entre 2021 e 2024, nas quais o artista se aventura por diferentes estilos e técnicas. A exposição pode ser visitada até 19 de junho.



Também no Parque do Palácio, é possível encontrar o Café Magrí, conhecido por seus brunchs, e espaços ao ar livre para fazer piqueniques. O local oferece ainda atividades para as crianças. No sábado e domingo, das 10h às 13h30, recreadores irão fazer oficinas de slime, pintura com guache e tererê.



O domingo terá ainda diversão extra com oficina de bolhas de sabão, das 10h às 12h. Para os adultos, às 9h30 será realizada uma aula de ioga ministrada pela professora Dani Castanha.



O planetário do Espaço do Conhecimento terá sessões a cada hora neste fim de semana Divulgação





O Espaço do Conhecimento UFMG também segue aberto durante todo o feriado. Na sexta e no domingo, o funcionamento é das 10h às 17h; no sábado, o horário se estende até as 21h. Os visitantes do Espaço poderão explorar astronomia e cultura. Entre as atividades, destacam-se oficinas oferecidas hoje e amanhã, sempre às 15h.



Na oficina "Coleção de estrelas", os participantes serão apresentados a constelações de diferentes culturas. Em seguida, receberão mapas estelares para criar suas próprias constelações. “Cada mapa terá um espaço no verso para que possam contar histórias sobre a forma imaginada. Isso vai estimular a criatividade dos participantes”, afirma a doutora em física pela UFMG Nathalia Fonseca.

No sábado, é a vez da oficina “Sistema solar na RMBH”. A atividade foi pensada para dialogar com a exposição temporária em exibição no espaço “MetropoliTRAMAS”. A mostra convida o público a refletir sobre as tensões e os desafios enfrentados pelas pessoas que residem nas regiões metropolitanas e terá uma visita guiada no domingo, às 15h, com a equipe de mediadores do museu.



“A gente vai explorar o tamanho dos planetas e a distância deles até o sol, utilizando a região metropolitana como uma referência. Usamos pontos de BH e de outras cidades aqui da região para posicionar as órbitas dos planetas. É bem interessante” explica Nathalia. “Essa é a única atividade com restrição de idade. Ela é recomendada para crianças a partir dos 7 anos”, ressalta a pesquisadora.



O número de vagas para as oficinas é limitado a até 15 participantes e os ingressos começam a ser distribuídos duas horas antes das atividades. Na visita guiada de domingo, podem participar até 20 pessoas.



Além disso, durante o feriado o Espaço do Conhecimento terá sessões de planetário praticamente de hora em hora. A programação aborda temas como a astronomia indigena, a criação do universo e o zodíaco. As seções são comentadas, com ingressos a R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

PARQUE DO PALÁCIO

Exposições, oficinas e aula de ioga. Na sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 9h às 18h. Entrada R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Endereço: Praça Efigênio de Sales, 1.111 Portaria 1 - Mangabeiras.

ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

Oficinas, visita guiada e sessões de planetário. Funcionamento sexta e domingo, das 10h às 17h; sábado, das 10h às 21h. Gratuito, com ingressos distribuídos duas horas antes das atividades. Endereço: Praça da Liberdade, 700 - Funcionários.