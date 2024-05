O nome do grupo de WhatsApp que a atriz, pesquisadora e diretora de teatro Raquel Castro mantém com as colegas do Coletivo Mulheres Encenadoras não passa de uma piada. Mas reflete o quanto o algoritmo dos sites de busca reproduz vícios e preconceitos da sociedade: “Mulheres encanadoras”.



Esse nome vem da sugestão que o Google dava a Raquel sempre que ela procurava por diretoras de teatro. “Existem muitas delas, mas passaram por um processo de apagamento histórico”, afirma a atriz e diretora, citando que a irmã de Stanislavski, um dos principais nomes do teatro mundial, foi tão brilhante quanto ele. Seu nome, no entanto, é pouco conhecido: Sinaida Sokolova.



Para reverter esse cenário, Raquel e as colegas do coletivo criaram o Festival Mulheres Encenadoras em Rede, cuja segunda edição se realiza deste sábado (1º/6) até o próximo dia 16, com rodas de conversa, residência artística e espetáculos cênicos.



A convidada desta edição é a atriz e diretora Grace Passô, e as atividades ocorrem em diferentes espaços de BH e Região Metropolitana (Casa de Candongas, Galpão Cine Horto, Espaço Aberto Pierrot Lunar e ZAP 18).

Embora não seja o début do festival na cidade, a edição deste ano tem um gostinho de estreia por ser realizada pela primeira vez em formato presencial. A última edição foi em 2021, a distância, em razão da pandemia – foram três anos para montar a segunda edição, devido a conflitos de agenda das atrizes do coletivo.



Encontro com o público

O formato híbrido de três anos atrás, no entanto, foi bem-sucedido. “Mas, para esta segunda edição, preferimos o presencial para que as encenadoras tenham a possibilidade de montar os espetáculos com essa característica de estabelecer um encontro com o público”, diz Raquel.



Para selar este encontro tête à tête, a abertura do evento será com uma roda de conversa entre as integrantes do Coletivo Mulheres Encenadoras (também compõem o grupo Júlia Camargos, Gláucia Vandeveld, Cláudia Henrique, Camila Morena da Luz, Michelle Sá e Manu Pessoa) e Grace Passô, na Casa de Candongas.

Na ocasião, Grace falará sobre sua trajetória artística, suas produções no teatro e no cinema, com ênfase nos desafios da criação artística nos dias atuais, sobretudo para as mulheres.



Outras duas rodas de conversa estão marcadas para os dias 13/6 e 16/6, respectivamente, na Gruta! e no Zap 18. Na primeira, Maria Clara Ferrer, Márcia Regina, Eli Nunes e Júlia Camargos falam sobre mulheres na condução de processos criativos. Na segunda, Amora Tito e Michelle Sá abordam realidades e expectativas em relação à vida e ao teatro.



Haverá ainda montagem de espetáculos autorais de companhias nacionais. A primeira atração, a peça “Isso também passará antes que eu morra”, será encenada no dia 12/6, no Galpão Cine Horto. Na sequência, serão montadas “Por visões", no Espaço Aberto Pierrot Lunar, dia 14/6; "Memorada", no Zap 18, dia 15/6; e "Abismo", também no Zap 18, dia 16/6.



“São peças que abordam diferentes questões da existência humana, mas, ao mesmo tempo, têm em comum o cuidado e o apreço pela encenação”, diz Raquel. “O único problema é que recebemos muito mais inscrições de espetáculos cujos encenadores são homens, o que acaba indo na contramão da proposta do festival e que esperamos reverter nos próximos anos”, conclui.



Confira a programação



RODAS DE CONVERSA



Sábado (1º/6), às 17h:

“Mulheres Encenadoras entrevistam Grace Passô”, na Casa de Candongas (Av. Cachoeirinha, 2221, Santa Cruz). Entrada Gratuita mediante lotação do espaço.



13 de junho (quinta-feira), às 17h:

Maria Clara Ferrer, Márcia Regina, Eli Nunes e Júlia Camargos na roda de conversa “Diálogos sobre encenação: mulheres na condução de processos criativos”, na Gruta! (Rua Pitangui, 3.613C, Horto)



16 de junho (domingo), às 17h:

Amora Tito e Michelle Sá falam sobre “Vida e Teatro, realidades e imaginários”, no ZAP 18 (Rua João Donada, 18, Santa Terezinha)



ESPETÁCULOS



•“Isto também passará, antes que eu morra” , dias 12/6 e 13/6 (quarta e quinta-feira), às 19h30, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto)

•“Por visões”, dia 14/6 (sexta-feira), às 20h, no Espaço Aberto Pierrot Lunar (Rua Ipiranga, 137, Floresta)



•”Memorada”, dia 15/6 (sábado), às 20h, no ZAP 18



•“Abismo”, dia 16/6 (domingo), às 19h, no ZAP 18



FESTIVAL MULHERES ENCENADORAS EM REDE

Deste sábado (1º/6) a 16/6, com rodas de conversa, residência artística e espetáculos cênicos protagonizados por mulheres em diferentes espaços da cidade. Todas as atividades são gratuitas, mediante lotação dos espaços. Programação completa no Instagram (@mulheresencenadoras).