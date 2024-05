Zeca Veloso traz a BH nesta sexta-feira (31/5) o show “Desenho de animação”, no formato voz, violão e piano, no qual interpreta 14 canções, das quais oito estarão em seu primeiro álbum autoral, em fase de produção.



Filho do cantor e compositor Caetano Veloso e da produtora e atriz Paula Lavigne, ele considera que a apresentação de hoje é a estreia oficial do show, que teve uma noite em São Paulo, em dezembro passado, e outra no Rio, em abril, de modo mais informal.



A apresentação na capital paulista partiu de um convite da Bona Casa de Música. Com a ajuda do amigo Rafael Cosme, ele chegou ao set list. “Procurei mesclar músicas minhas inéditas, juntando com uma do meu pai, algumas cantadas em inglês e uma canção autoral cantada em inglês e português”, conta.





“O show tem temas que estarão no meu disco, como a influência da cultura americana na música brasileira e como vejo isso no meu próprio caminho artístico, por ter começado com ‘Todo homem’, que é uma música muito americana, com harmonia de soul”, comenta.



Além de “Todo homem”, que se tornou um sucesso a partir da turnê “Ofertório” (2017-2019), e de “Você me deu”, essa a única parceria de Zeca com Caetano até aqui, gravada por Gal Costa no disco “Estratosférica”, ele adianta que estão no repertório “Meu bem, meu mal” (Caetano Veloso), “You're the top” (Cole Porter) e “Amor, meu grande amor” (Ana Terra e Angela Ro Ro).



Zeca conta que, além da música americana, foi sendo influenciado por outros gêneros. “Se for pensar, as músicas que estão no show, as minhas inéditas e as que estarão no meu disco, têm influência de música baiana, samba-reggae e marcha-rancho. Diria também que tem João Gilberto, samba carioca e pagode, que é uma música que gravei no disco com o Xande de Pilares, que canto no show”, afirma.



Possível convidado

O nome do show – “Desenho de animação” – corresponde a uma das faixas do futuro disco. O cantor e compositor afirma que, “possivelmente”, terá um músico mineiro convidado na apresentação de hoje.



Ele ainda não tem uma previsão definida para o lançamento do álbum. “Talvez no final do ano ou início do ano que vem”, diz. Uma das músicas, contudo, já está disponível nas plataformas digitais e conta com clipe no YouTube. “‘O sopro do fole’ foi lançada há cerca de dois anos, em um momento no qual o processo de confecção do disco estava pausado. Ela foi lançada para sair como trilha da novela ‘Pantanal’, da Rede Globo. Foi lançada antes do tempo, por causa disso, ou seja, antes mesmo do disco estar terminado.”



Sobre as músicas de Caetano, ele afirma ter vontade de cantar várias. “Na realidade, tem algumas músicas dele que foram muito fortes em alguns períodos da minha vida e uma delas é ‘Você não gosta de mim’, que foi gravada pela Gal e que ele gravou em um disco recente”, cita.



“Tem também ‘Alguém cantando’, que, na verdade, ele não gravou em disco. No espetáculo ‘Ofertório’, eu cantava a primeira voz dela. Então, às vezes canto essa música nos meus shows. Mas, se for pensar, existem muitas dele que gostaria de cantar.”



“DESENHO DE ANIMAÇÃO”

Show de Zeca Veloso, nesta sexta-feira (31/5), às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315, Praça Sete, Centro). Ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada), à venda na bilheteria e no site Eventim. Mais informações: (31) 3201-5211.



