Após morte do papa, 'Conclave' volta aos cinemas

Três dias depois da morte do papa Francisco, ocorrida no último dia 21, o longa “Conclave”, de Edward Berger, volta a ser exibido nos cinemas. Na capital mineira, o filme está em cartaz no cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas (somente nos dias 24, 26 e 28) e no Shopping Ponteio.

“Conclave” esteve em cartaz nos cinemas brasileiros em janeiro deste ano. Ao longo de duas horas, o longa aborda, de forma ficcional e tensa, os bastidores do processo de escolha papal depois da morte do pontífice do momento.

Na posição de camerlengo (religioso responsável pela coordenação das cerimônias fúnebres e do conclave), Cardeal Lawrence (papel de Ralph Fiennes) fica encarregado de conduzir o ritual de escolha do novo papa. Contudo, mais do que administrar o conclave, ele precisa lidar com crises que surgem entre os demais cardeais depois que intrigas e segredos vêm à tona.

O roteiro, adaptado do romance de Robert Harris por Peter Straughan, rendeu ao filme o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e oito indicações adicionais, além de ter conquistado o BAFTA de Melhor Filme.

O retorno do filme aos cinemas coincide com o momento de mobilização global em torno da preparação do conclave que elegerá o sucessor de Francisco. O pontífice morreu aos 88 anos no último 21 de abril. Vaticanistas dizem que o conclave deve se iniciar entre 6 e 11 de maio, mas pode ocorrer antecipação caso todos os cardeais eleitores já tenham chegado a Roma.

Desde a morte de Francisco, “Conclave” se tornou uma das produções mais assistidas no Prime Video. O filme atingiu 18,3 milhões de minutos assistidos na terça-feira (22/4). Atualmente ocupa o 2º lugar no ranking de títulos mais vistos nos EUA.