Orquestra Filarmônica de Minas Gerais revive as serenatas e serestas

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Em Roma, como os romanos. Na cidade de JK, “Peixe vivo”. Intencional não foi, mas a coincidência acabou caindo como uma luva. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais dá início hoje (4/7) à turnê estadual de 2025. Começa por Diamantina a série de concertos em praças de cidades do interior – a programação gratuita vai até setembro.

O programa que dá início à temporada, “Serenatas e serestas”, é inédito na trajetória da Filarmônica. “São obras efetivamente de orquestra que unem dois ‘parentes’, que têm a mesma ancestralidade, gêneros mais próximos do que as pessoas imaginam”, explica o maestro associado José Soares, regente de todos os concertos. A cidade de Diamantina foi definida para abrir a turnê depois que o programa havia sido concebido, daí a coincidência.

As apresentações destacam Mozart (“Pequena serenata noturna”), Dvorák (“Serenata para cordas”) e Tchaikovsky (“Serenata para cordas”). “Estamos trazendo algumas das partes mais envolventes das grandes serenatas. A de Tchaikovsky, a mais romântica, tem até uma valsa no último movimento”, conta Soares.

Na sequência, a orquestra vai executar “Danças folclóricas romenas”, de Bartók. “É uma ponte para as serestas, pois Bartók se inspirou em movimentos da tradição regional”, acrescenta o regente. Na última parte do concerto, o público deverá cantar junto. Estão programados os clássicos “Luar do sertão e Azulão” (João Pernambuco/ Jayme Ovalle), “Flor amorosa” (Joaquim Callado), “No rancho fundo” (Ary Barroso e Lamartine Babo).

"Hinos" de Minas

O final será com dois hinos informais, dada a sua popularidade: “Oh, Minas Gerais” e “Peixe vivo”, essa a música preferida de JK, símbolo de sua administração e também da identidade da própria Diamantina. “A ideia é mostrar o impacto melódico das canções, que seguem como um símbolo da tradição de Minas”, acrescenta Soares.

Este programa será executado em três cidades, além de Diamantina: Brumadinho, Santa Bárbara e Congonhas. As demais, Governador Valadares, Pouso Alegre e Araxá, terão grandes clássicos da música de orquestra, com obras de Wagner, Smetana e Saint-Saëns.

Haverá espaço para os americanos, os célebres George Gershwin e Leonard Bernstein. Minas Gerais continuará no foco: estes concertos vão contar com a “Suíte Milagre dos peixes”, de Milton Nascimento e orquestração de Nelson Ayres.



TURNÊ ESTADUAL DA FILARMÔNICA

. Diamantina

Nesta sexta-feira (4/7), às 20h10, na Praça do Largo Dom João



. Brumadinho

11/7, às 20h, na Praça Orides Parreira



. Santa Bárbara

18/7, às 19h30, na Praça da Estação



. Governador Valadares

19/7, às 20h, na Praça da Estação



. Pouso Alegre

16/8, às 19h, no Pátio da Rodoviária



. Araxá

(6/9, às 20h, na Fundação Cultural Calmon Barreto)



. Congonhas

(27/9, local e horário a confirmar)