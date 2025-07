Marmitarias inovam ao produzir comidas congeladas com toque caseiro

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Na correria do dia a dia, manter uma alimentação saudável e saborosa parece um desafio. Para a gerente nacional de Marketing e Experiência, Elisa Cafaggi, de 44 anos, a solução veio na forma de marmitas congeladas. Desde a pandemia, ela adotou o hábito e hoje as marmitas fazem parte da rotina que combina alimentação equilibrada com os cuidados de um personal trainer e uma nutricionista. "Elas complementam o meu estilo de vida e me ajudam a manter o foco na saúde, mesmo viajando a trabalho ou nos dias mais intensos", conta.

O consumo de marmitas congeladas ganhou força durante a pandemia, quando muitas pessoas passaram a trabalhar em casa e buscaram opções práticas para manter a alimentação em dia. De acordo com uma pesquisa da Fispal Food Service e FGV Jr., em julho de 2021, mais de 40% dos brasileiros passaram a consumir marmitas congeladas naquele período, hábito que se consolidou no pós-pandemia, seja pelo preço, pela praticidade ou pelos benefícios à saúde.

“As marmitas representam o equilíbrio entre a busca por conveniência e a valorização da gastronomia brasileira. Esse mercado combina tradição e modernidade”, destacou Sergio Molinari, da Food Consulting , à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O especialista cita que outro ponto que contribui para o sucesso das marmitas é sua flexibilidade. A oferta varia desde opções simples e acessíveis até refeições premium, com ingredientes sofisticados e foco na saudabilidade.

E, diferentemente do que se imagina, uma comida congelada não precisa ser sem cor e sabor, como os ultraprocessados que apenas disfarçam a fome. A nutricionista Luiza Amaral, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Qualidade da LiVUp, explica que a técnica de ultracongelamento é um dos grandes responsáveis pela qualidade dos pratos congelados - diferenciando este mercado das comidas congeladas de supermercado e até mesmo a que fazemos em casa.

Valor nutricional

“É um processo que reduz a temperatura dos alimentos rapidamente, o que ajuda a manter sabor, textura e valor nutricional. O que levaria muito tempo, de uma a duas horas, você tem na marmita completamente congelada. Isso faz toda a diferença.”

O que acontece é que no congelamento comum a demora do processo faz com que se formem macrocristais de gelo, que podem modificar a estrutura do alimento e afetar suas características (cor, sabor, cheiro e textura) e nutricionais. Já com o ultracongelamento não são formadas grandes placas de gelo no produto, apenas microcristais de água.

'O ultracongelamento é um processo que garante sabor, textura e valor nutricional à marmita. Isso faz toda a diferença', destaca Luiza Amaral Liv Up/Divulgação

Criada em 2016, a LiVUp foi precursora do movimento ao mostrar que marmita congelada pode ter sabor de comida feita na hora. Em parceria com agricultores familiares, a empresa oferece mais de 100 opções orgânicas, sem conservantes, pensadas por nutricionistas. A empresa já atende mais de 140 cidades nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. “Nosso objetivo sempre foi levar uma comida gostosa, prática e natural ao consumidor”, afirma Luiza Amaral.

Um toque caseiro

Segundo dados da Receita Federal, somente em 2022 foram abertos quase 80 mil pequenos negócios no ramo de alimentação, a maioria deles registrados como microempreendedores individuais (MEI). Apesar de representar uma queda em relação a 2021, quando houve 112 mil novos registros, o número ainda supera o registrado no período pré-pandemia, em 2019.

Empresas como a Raiz Marmita Saudável, Marinar Buffet Personalizado e Matula Cozinha surgiram justamente nesse cenário, em meados de 2021. Mais do que atender uma demanda crescente, elas mostram que pratos prontos podem sim ser nutritivos, saborosos e com aquele toque caseiro.

“Antes, muita gente se interessava por conta da pandemia: estavam em casa, não podiam sair ou precisavam de algo prático no home office. Agora, mesmo com o retorno ao presencial, as pessoas enxergaram a praticidade de chegar em casa e só precisar colocar a marmita no forno, micro-ondas ou airfryer”, conta Carolina Fadel, nutricionista e sócia da Matula Cozinha, ao lado da cozinheira Maria Clara Magalhães.

Com 16 pratos fixos no cardápio e opções sazonais, como sopas e caldos no inverno, o Matula vende cerca de 300 marmitas por semana, atendendo públicos diversos. “Temos clientes que moram sozinhos e compram para evitar desperdício e economizar, além de mães e pais que trabalham fora e não têm tempo para cozinhar”, explica. Elisa Cafaggi é uma dessas clientes fiéis que segue pedindo semanalmente com as chefs.

Elisa Cafaggi adotou o hábito de comprar marmitas congeladas que a ajudam a se manter saudável Arquivo pessoal

Na marmitaria, o prato campeão de vendas é a carne moída com batatinha, acompanhada de arroz, feijão e legumes, uma combinação simples, caseira e que remete ao sabor da infância, conquistando clientes de diferentes perfis. Logo em seguida no ranking está a carne de panela com farofa crocante, arroz e feijão, opção que reforça a proposta da marca de oferecer refeições práticas, nutritivas e com aquele gosto de comida feita em casa.

A marca chegou a receber estudantes de nutrição da UFMG para visitas técnicas, suspensas temporariamente devido à mudança de endereço. “Inclusive, uma das alunas se interessou tanto que depois veio trabalhar com a gente”, recorda.

Carolina Fadel (à direita) ao lado da cozinheira e sócia Maria Clara Magalhães. Ambas abriram o Matula Cozinha em 2021 Arquivo pessoal

O foco do Matula está em refeições para almoço e jantar, sem a proposta fitness, mas com compromisso com a saúde: nada de conservantes ou aditivos. “O único processo diferente que usamos é o ultracongelamento, que preserva temperos e textura da comida”, reforça.

No Matula Cozinha, o prato campeão de vendas é a carne moída com batatinha, acompanhada de arroz, feijão e legumes Douglas Alessandro/Divulgação

Antes da pandemia

Na Marinar Buffet Personalizado, a nutricionista e chef Marina Ticon entrou no ramo dos congelados há nove anos, antes mesmo da pandemia, quando a moda eram as refeições fitness. Com o tempo, percebeu que isso limitava o público. Com a chegada da maternidade, identificou outra necessidade: facilitar o preparo do prato principal. “O acompanhamento muda em cada casa: um come salada, outro com arroz, outro com batata-doce. Então resolvi fazer o mais difícil”, conta.

Com a pandemia, o negócio expandiu. O que começou com porções de 800g cresceu para incluir entradas frias e quentes, pensadas para momentos de lazer em casa. “As pessoas queriam tomar um vinho, comer bem, mas não tinham para onde ir, nem onde comprar”, relembra Marina.

Marina Ticon entrou no ramo dos congelados há nove anos, antes mesmo da pandemia Samara Soares/Canto Digita

Com o retorno ao trabalho presencial, a Marinar Buffet Personalizado passou a oferecer também marmitas individuais de 400g. “Hoje temos cerca de 40 opções. Elas não seguem a linha fitness, mas são saudáveis, com baixa caloria e sem conservantes”, resume.

Entre as opções que fazem sucesso no Marinar Buffet Personalizado, destacam-se pratos que trazem o sabor da comida feita em casa em porções práticas. O Mini Praiano, com camarão cremoso, batata sauté e arroz branco, conquista quem busca uma refeição especial para o dia a dia. O Mini Caseiro aposta no tradicional picadinho de carne com purê de batata-baroa e arroz branco, combinação clássica que agrada a diferentes paladares. Já o Mini Escondidinho une filé de frango, purê de batata, mussarela e bacon crocante, em uma releitura irresistível de um prato típico das mesas brasileiras.

Além das marmitas, o Marinar se posiciona como uma empresa de soluções gastronômicas, oferecendo desde o buffet em eventos até refeições sob medida para reuniões familiares e confraternizações. “Se a pessoa gosta de um prato nosso e quer em maior quantidade para receber a família ou para um evento, nós fazemos. O foco é atender à necessidade do cliente”, explica Marina. “Teve uma cliente que pediu um cardápio para 20 pessoas, adultos e crianças. Entregamos tudo pronto, no dia era só esquentar e servir”, conta.

Mini Praiano: camarão cremoso, batata sauté e arroz branco Samara Soares/Canto Digita

Saborosa

Para Pedro Mendes, da Raiz Marmita Saudável, a ideia surgiu ao perceber como era difícil manter uma alimentação equilibrada no home office. “Queríamos que as pessoas pudessem comer bem, com sabor caseiro e de forma prática. O ultracongelamento nos ajudou muito nisso”, conta.

A Raiz nasceu em 2021, após Pedro e sócios fecharem o antigo restaurante durante a pandemia. O que começou como produção de marmitas na própria casa virou negócio ao identificar uma nova demanda: comida congelada poderia, sim, ser saudável, saborosa e prática. “Comida congelada não precisa ser sem graça nem restritiva. Não é só sem lactose ou sem glúten. É comida do dia a dia, feita com processos saudáveis, sem conservantes, com foco no sabor”, explica.

Para Pedro Mendes, a comida congelada não precisa ser sem graça nem restritiva Isa Leles/Divulgação

Hoje, a Raiz produz entre 1.500 e 2.000 marmitas diárias, com cerca de 30 colaboradores. O carro-chefe é o Supremo de frango com crosta de castanha e musseline de moranga, seguido pela tilápia ao molho de maracujá com farofa de feijão e o escondidinho de frango com batata-doce. “Sempre tivemos como pilar o sabor. Não adianta ser só prático. A comida precisa ser gostosa para fazer parte da rotina das pessoas.”

Além da variedade de formatos e tamanhos (350g e 450g), o cardápio foi pensado para atender diferentes perfis alimentares. “Contemplamos vegetarianos, que são um público muito legal, e também opções sem glúten e sem lactose. Temos algumas marmitas clássicas, como o lombo com molho de rapadura e abacaxi, servido com creme de batata-baroa, que muita gente gosta de comer no fim de semana”, detalha.

A marca aposta em receitas que aliam sabor, saúde e praticidade, com vendas feitas diretamente pelo site, o que permite ao cliente planejar as refeições da semana e evitar cair em opções menos saudáveis.

As receitas são desenvolvidas por um trio que garante qualidade e sabor. “Eu crio as receitas junto com a nossa chefe de produção e a engenheira responsável por toda a parte técnica. Ela cuida da ficha técnica, dos processos, das quantidades, da temperatura correta e do ultracongelamento. Esse time é essencial para atender todas as demandas com qualidade”, explica Pedro.

RECEITA

Por: Pedro Mendes, da Raiz Marmita Saudável

Supremo de Frango na Crosta de Castanha (zero glúten; contém lactose)

O carro-chefe do Raiz Marmita Saudável é o Supremo de frango com crosta de castanha e musseline de moranga Victor Schwaner/Divulgação

Ingredientes

Filé de peito de frango

Castanha-de-caju

Queijo parmesão

Queijo muçarela

Moranga

Creme de leite light

Brócolis

Azeite de oliva

Cebolinha

Salsinha

Alho

Páprica

Sal

Modo de preparo

Frango: Tempere o filé de peito com sal, páprica e alho. Grelhe até dourar e reserve. Crosta de castanha: Processe castanha-de-caju com queijo parmesão até formar uma farofinha. Misture com a muçarela, e leve ao forno rapidamente para dourar. Ao final, cubra o frango com essa crosta e finalize no forno por alguns minutos para firmar. Mousseline de moranga: Asse a moranga até a polpa ficar macia. Bata no liquidificador com creme de leite light, sal e um fio de azeite até virar um purê liso e cremoso. Brócolis: Cozinhe os buquês no vapor até ficarem al dente. Refogue com alho e sal.

Sirva o frango com crosta sobre a mousseline, acompanhado de brócolis. Finalize com ervas frescas e alho para dar aquele toque especial.