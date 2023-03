Boteco feminino: feira com chefs mulheres é atração em BH, neste sábado

Idealizador da Aproxima Eduardo Maya, e a jornalista Lorena Martins. (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Belo Horizonte recebe neste fim de semana uma feira gastronômica que reúne chefs e cozinheiras de bares e botecos da capital. Chamado de ‘Feirinha Aproxima Delas - Especial Cozinha Feminina’, o evento culinário acontece no entorno do Museu Abílio Barreto, sábado (4/3), das 10h às 17h.

A feira ainda terá um espaço fechado e gratuito para a criançada, área de massagens, teste de coloração pessoal e desenhos ao vivo, sobre os pensamentos das pessoas.

Sanduíche artesanal do Porkin. (foto: Porkin BBQ/Divulgação)

“É fundamental enaltecer as cozinheiras e chefs mulheres. Apesar de, historicamente, estarem à frente das cozinhas das casas mineiras - e, logo, de nossa identidade cultural alimentar - a presença das mulheres nas cozinhas profissionais continua enfrentando certa resistência”, afirma a jornalista Lorena Martins, embaixadora desta edição.

Lorena aborda em seus trabalhos o protagonismo das mulheres na gastronomia da capital mineira, além de expor as situações vivenciadas por elas no ambiente da cozinha.

“Ainda há menos mulheres à frente de restaurantes, e outras trabalham em cozinhas representativas, mas, mesmo assim, não são reconhecidas como chefs. Porém, a própria Aproxima Delas é um feliz sinal de que iniciativas importantes, como o Projeto Aproxima, já se preocupam com a causa e lutam pela valorização feminina”, completa a jornalista.

O evento tem entrada gratuita sem a necessidade da retirada de ingressos. A feira é patrocinada pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur.

CHEFS E COZINHEIRAS CONVIDADAS

Estarão presentes na feira a confeiteira Malu Alves, da Caixa Afeto; a churrasqueira Talita Alves, do Porkin BBQ; Keyla Pitanga, do bar Jacinta, um lugar popular na capital por sua coxa-creme.

A famosa Eliza Fonseca, conhecida por todos como Lora, do Bar da Lora, do Mercado Central, por seu fígado com jiló, e a chef Deusa Prado, com o restaurante Alguidares, que é responsável em trazer o tempero baiano para a cidade, também vão marcar presença.

Comida da chef Deusa Prado, a responsável por trazer um pouco de Bahia para a BH. (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Entre as convidadas ainda estão as chefs Maria Clara Magalhães e Carolina Fadel, da Matula Cozinha, com uma seleção de pasteizinhos e bolinhos de feijoada, carne de panela e estrogonofe, e Kalinka Campos, da Fermentaria Lambe Lambe e seus drinks fermentados de frutas naturais;

Encerrando a lista, Samira Lyrio, do Boteco nada Contra, com o Bolovo e Moela empanada frita; e o AuraLima Essências, de Mariana e Jeanine Lima, que trazem velas aromáticas inspiradas nas delícias da culinária mineira, com rótulos como cheirinho de bolo de vó, doce de leite, cafezin e geleia de jabuticaba.

Velas aromáticas da AuraLima Essências. (foto: Estudio Tertulia/Divulgação)

SERVIÇO

FEIRINHA APROXIMA DELAS - especial cozinha feminina

Local: Entorno Museu Histórico Abílio Barreto

Data: Sábado (4/3) - de 10h às 17h

Entrada gratuita, sem necessidade de retirar ingressos.

Instagram: @projetoaproxima



