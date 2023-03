BH terá festival de empanadas neste domingo (5/3)

Festival de Empanadas é atração neste domingo (5/3) em BH (foto: Além das Gerais/Divulgação)

Um festival de empanadas é atração do próximo domingo (5/3), em Belo Horizonte. Pessoas que queiram degustar o quitute presente na maioria dos bares, lanchonetes e restaurantes dos países latinos, poderão ir ao Shopping Minascasa, das 12h às 19h.





Não haverá só empanadas de outros países. O Brasil também é presença confirmada, com uma empanada tipicamente mineira, criada especialmente para o evento pela chef Sofia Marinho, da Cozinha de Sofia, projeto que promove as pessoas experiências do mundo da gastronomia contemporânea e moderna.

Empanadas é uma iguaria tradicional dos países latinos (foto: Além das Gerais/Divulgação)





Além das empanadas, haverá barracas de bebidas, artesanato e uma especial para os fãs de doces, especializada em alfajores argentinos. Também estão marcados três shows musicais, com a presença do DJ Paco Pigalle, da Sonora Banda e do maestro e pianista cubano Nestor Lombida, por muitos anos regente da Big Band do Palácio das Artes.

Leia mais: O restaurante mais disputado de BH tem fila com 5 meses de espera





“A empanada tem tudo para ser tão clássica no Brasil quanto nos países latinos. É um quitute leve, saboroso e que pode ser feito com vários recheios”, afirmou o chef Lino Ramos, idealizador e organizador do evento, que espera sucesso do famoso quitute na boca dos mineiros.

Além de empanadas fritas e assadas, com temperos de 6 países, haverá sabores doces para quem gosta. (foto: Além das Gerais/Divulgação)





O produtor cultural disse ainda que é uma gratidão promover a diversidade gastronômica. “Realizar esse festival, reunindo cozinhas de tantos lugares, é uma satisfação muito grande”, acrescenta.





O festival tem entrada gratuita e livre para todos os públicos. Os ingressos são retirados pela internet, no site do Sympla





REALIZAÇÃO

O evento gastronômico é realizado pelo Além das Gerais, projeto criado pela Quina do Lino, produtora cultural do chef Lino Ramos, membro da Diretoria-Executiva da Frente da Gastronomia Mineira.





O objetivo é promover chefs e cozinheiros de outros países e regiões do Brasil que atuam em Minas Gerais. O evento tem o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur e conta com apoio institucional do Minueto Centro Musical, Shopping Minascasa e Emater.





SERVIÇO

ALÉM DAS GERAIS – EDIÇÃO EMPANADAS

Data: 05 de março

Local: Shopping Minascasa

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 3.411, Ipiranga

Horário: 12h às 19h

Entrada gratuita.

Ingressos são retirados no Sympla



*Estagiário sob supervisão