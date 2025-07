Neste Dia da Pizza, conheça diferentes margueritas servidas em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Massa, molho de tomate, muçarela de búfala e manjericão. Esses são os ingredientes tradicionalmente usados na pizza marguerita, que, apesar de simples, é um sucesso mundial. Por isso, inclusive, é muito difícil encontrar pizzarias em BH e em tantas outras cidades que não sirvam esse sabor de pizza.

Em meio a tantas opções, há pizzarias que se aproveitam desse sabor icônico para imprimir sua “assinatura”. Seja com pequenas adaptações ou com o uso de diferentes ingredientes, os restaurantes transmitem, por meio da pizza, suas identidades.

Para comemorar o Dia da Pizza, celebrado nesta quinta-feira (10/7), separamos versões inusitadas ou levemente adaptadas de pizzas margueritas espalhadas por Belo Horizonte. Confira:

Sabor defumado

Marguerita do Forno da Saudade tem tomates defumados Bernardo Silva/Divulgação

Para muita gente, o sabor do defumado é inigualável. Em geral, ele não é tão recorrente nas pizzas, mas alguns restaurantes em Belo Horizonte usam elementos defumados para incrementar o sabor da clássica pizza marguerita.

A pizzaria Forno da Saudade, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da cidade, serve a marguerita (R$ 59, a individual) com tomatinhos defumados, além do molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão e basílico fresco (conhecido como manjericão-de-folha-larga).

Serviço

Rua Patrocínio, 1, Carlos Prates

De segunda a sábado, das 16h30 à 00h30

Domingo, das 15h30 às 23h30

Tomates secos

Outra pizzaria que aposta no defumado é a L'Essenziale, localizada na Região do Barreiro. Por lá, a pizza marguerita é servida na versão tradicional e na “Speciale” (R$ 77), que leva molho pomodoro, muçarela, muçarela de búfala defumada, tomates secos, queijo grana padano e manjericão.

A pizza Marguerita da L'Essenziale ganha sabor com tomates secos L'Essenziale/Divulgação

O chef e sócio-proprietário da pizzaria, Frederico Mesquita, explica que esse sabor de pizza surgiu com o pedido de uma cliente para que houvesse outra opção sem carne, além da clássica marguerita.

Pensando em atender o desejo dela, ele acrescentou os tomates secos e a muçarela defumada, sem saber ainda que estaria desenvolvendo um prato de sucesso. “Ela se tornou o sabor mais vendido da casa. Muitos clientes vão lá só para comer a Marguerita Speciale e não trocam ela por nada”, destaca.

Serviço

Rua Caetano de Azeredo, 115, Barreiro

Domingo, quarta e quinta, das 18h às 22h

Sexta e sábado, das 18h às 23h

Uma pizza para cada estação

A pizzaria La Vera, localizada no Vila da Serra, em Nova Lima, além de servir a pizza marguerita em uma versão adaptada, com molho de tomate, muçarela de búfala, tomates confitados, emulsão de basílico (feita com azeite) e folhas de basílico frescas, oferece variações do sabor para cada estação do ano.

A marguerita inverno leva molho de tomate cozido, molho de tomate amarelo, tiras de muçarela de búfala e emulsão de basílico. Já a outono leva molho cozido, molho de tomate amarelo, muçarela de búfala e finalizada com folhas secas de basílico e terra de pistache (espécie de “farofa” feita com a semente).

A versão chamada primavera (R$ 88) é composta por molho cozido, finalizada com muçarela de búfala fresca e tomatinhos salteados com alho, orégano e azeite. Já a marguerita verão é feita com molho cozido, finalizada com creme de burrata fresca e tomatinho salteado com alho, hortelã, basílico e azeite.

“Nós servimos pizzas italianas com estilo contemporâneo, usamos novas técnicas com os produtos mais naturais possíveis”, destaca Leonardo Fontanelli, chef e proprietário da La Vera.

Serviço

Alameda do Ingá, 77, Vila da Serra

Domingo e terça, das 17h30 às 22h30

De quarta a sábado, das 17h30 às 23h

Incremento sutil

A pizzaria Fole, na Região da Savassi, serve uma pizza marguerita (R$ 120, com oito fatias) quase totalmente autêntica. Além do molho pomodoro, da muçarela de búfala e do manjericão, a casa acrescenta tomatinhos confitados, isto é, cozidos lentamente em gordura. Essa técnica é francesa mas mundialmente conhecida.



Serviço

Rua Levindo Lopes, 158, Funcionários

De segunda a quinta, das 18h30 às 23h30

Sexta e sábado, das 18h30 à 00h

Para agradar a todos

A Distrito Pizza, também na Região da Savassi e com unidade em Santa Tereza, na Região Leste, serve, além da marguerita tradicional, uma versão vegana (R$ 54,90). Ela é composta por molho de tomate pelado, requeijão à base de castanha de caju, manjericão, parmesão vegano ralado também feito com a castanha.

Além de ser compatível com a dieta vegana, ela se consagra como uma versão reinventada, contando com ainda mais cremosidade por conta do requeijão.

Serviço

Rua Antônio de Albuquerque, 749, Funcionários

Rua Gabro, 90, Santa Tereza

De terça a domingo, das 18h às 23h

Inspiração estadunidense

Pode até parecer uma torta, mas a deep dish é uma pizza estadunidense, muito famosa na cidade de Chicago. Ela conta com uma massa alta e crocante e recheio abundante, em geral com o queijo em baixo do molho de tomate.

Em Belo Horizonte, a Cesar´s Deep Dish, que trabalha por delivery no aplicativo Ifood, serve essa versão da pizza marguerita (R$ 99,99). Nesse caso, os ingredientes usados são clássicos: molho de tomate, muçarela, manjericão e tomate. O grande diferencial está, de fato, no formato da pizza.

Não é assada…

A pizza da Frizza no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH, é frita. Isso mesmo, não há opções de pizza assadas por lá. A massa é frita antes da cobertura ser colocada e, para que os queijos, por exemplo, possam derreter, é usado um maçarico na finalização.

A casa serve sua versão da clássica marguerita, a Margarida, que leva molho de tomate, muçarela e manjericão. É possível encontrar, no entanto, uma outra versão inspirada na marguerita: a Margarete (R$ 24), que leva molho de tomate, muçarela de búfala, tomate confitado, pesto de manjericão e folhas de manjericão. Vale ressaltar que as pizzas têm 15cm de diâmetro e são fritas.

Serviço

Rua dos Timbiras, 2636, Santo Agostinho

Todos os dias, das 17h30 às 22h30



De onde veio a marguerita?

Em 1889, a rainha consorte da Itália, Marguerita de Savoy, em uma visita à Nápoles, cidade no sul do país, experimentou pizzas feitas pelo chef Raffaele Esposito, nativo da região.

De acordo com o conteúdo da National Geographic de Portugal escrito por Martina Tommasi, os sabores feitos para a rainha foram: massa branca com manteiga, queijo de ovelha, manjericão e pimenta; tomate e anchovas e tomate, muçarela e manjericão. A favorita de Marguerita foi a pizza que, posteriormente, foi batizada com seu nome.

Como foi criado o Dia da Pizza?

Segundo o Globo Rural, o Dia da Pizza foi criado em 10 de julho de 1985, quando o então secretário de turismo, Caio Luiz de Carvalho, realizou um evento para eleger as dez melhores “redondas” dos sabores marguerita e muçarela. O concurso fez tanto sucesso que o dia 10 do sétimo mês do ano, quando o resultado foi anunciado, foi reconhecido como o Dia da Pizza no Brasil por determinação de Carvalho.