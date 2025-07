Cachapa: receita venezuelana com milho vira febre no Kawai

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma receita com milho tem roubado a cena nas festas juninas e julinas do Brasil — e também no Kwai. Trata-se da cachapa, um prato típico da Venezuela, feito com uma massa leve e rústica de milho verde e recheios variados como queijo, frango ou carne. De sabor marcante e preparo simples, a iguaria caiu no gosto popular e vem sendo apontada como o próximo sucesso culinário entre os brasileiros.

Com raízes indígenas e forte presença na cultura alimentar venezuelana, a cachapa agora ganha nova vida no Brasil, adaptada aos ingredientes e sabores locais. E muito desse boom se deve à popularidade da receita no aplicativo de vídeos curtos que tem se tornado um celeiro de tendências gastronômicas.

A receita é uma espécie de panqueca feita com milho, creme de leite, farinha e ovos. Ela tem um sabor mais neutro, podendo ser combinada com recheios salgados e doces. Tradicionalmente, a cachapa é servida com manteiga ou nata e queijo fresco.

No Kwai, um dos conteúdos que mais viralizaram foi o do perfil Almanaque SOS, que ultrapassou 250 mil visualizações ao ensinar o preparo passo a passo da cachapa tradicional. Já a influenciadora Karinna Rivais, uma venezuelana que vive no Brasil e compartilha a rotina dela com mais de 474 mil seguidores na plataforma, é referência quando o assunto é comida típica de seu país. Nos vídeos, ela mostra como preparar a massa perfeita e sugere variações de recheios que combinam com o paladar nacional.

Além da internet, a febre da cachapa já chegou às ruas. O perfil Casal do Rolê registrou a movimentação intensa em uma barraca especializada no quitute em Goiânia, onde a receita ganhou versões com ingredientes típicos da região.

E por falar em criatividade, uma das versões que mais chamaram atenção até agora foi criada pelo perfil Casal na Cozinha. Apostando no clássico “romeu e julieta”, eles fizeram uma cachapa recheada com queijo e goiabada, misturando o melhor da tradição mineira com a base venezuelana.

Para fazer em casa

A receita viral tem algumas alterações da tradicional, para deixar mais fácil de ser reproduzida. Os milhos cozidos são substituídos por em lata. Além disso, os venezuelanos costumam usar tanto farinha de trigo quanto de milho pré-cozida, já o perfil brasileiro optou apenas por farinha de milho.

Confira a receita popular da rede social:

Receita: Cachapa (Almanaque SOS)

INGREDIENTES:

2 Latas de Milho

3/4 Xícara de Creme de Leite

1/2 Xícara de Farinha (pode ser de Milho)

2 Ovos

3 Colheres (Sopa) de Açúcar

1 Colher (Chá) de Sal

MODO DE PREPARO:

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes por 3 - 4 minutos até formar uma massa de bolo. Em uma frigideira, unte a mesma e frite a massa em fogo baixo.

Onde comer em BH

Em Belo Horizonte, a cachapa venezuelana pode ser encontrada no restaurante Dorian Cacao Venezuela, localizado na Rua Silva Jardim, 158, no bairro Floresta. São três opções de recheio: queijo especial da casa; pabellón (queijo da casa, carne desfiada, feijão preto e banana da terra frita); carne desfiada com queijo; e queijo com pernil.

Os preços variam entre R$ 53,60 e R$ 67,50. Háopção de combo com bebida e sobremesa por R$ 61. O restaurante também oferece outras opções da culinária venezuelana, incluindo doces, bar e café.