Oito regiões de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade; saiba quais

Minas Gerais tem nove regiões sob alerta de baixa umidade nesta segunda-feira (14/7). O aviso foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec/MG), e é válido até quarta-feira (16). As regiões do Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte e Central estão entre as mais afetadas com índices que vão variar entre 20% e 30%.

Além dessas localidades, no Sul, Noroeste e Leste do estado, incluindo Belo Horizonte, a previsão é que a porcentagem varie entre 30% e 50%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera umidade relativa do ar abaixo de 30% como um estado de alerta, indicando a necessidade de atenção especial. Já na Região Nordeste de Minas, os números ficam entre 40% e 60%.

A orientação de profissionais da saúde e manter-se hidratado, evitar a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e utilizar umidificadores em ambientes fechados. A higienização nasal com soro fisiológico e o uso de hidratantes também são recomendados para prevenir o ressecamento da pele e das mucosas.

Além desses cuidados, a Defesa Civil de Minas Gerais reforça a importância do sistema gratuito de alertas via SMS, que informa a população sobre mudanças repentinas no tempo. Para receber os comunicados, basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199.

