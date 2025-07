Foragido da Justiça é localizado em milharal por drone térrmico da PM

Um foragido da Justiça foi capturado nessa quarta-feira (2/7) em milharal localizado na zona rural de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A captura só foi possível por que a polícia utilizou um drone com sensor térmico.

De acordo com a PM, o suspeito já havia conseguido fugir de duas abordagens anteriores mas, desta vez, a equipe da PM conseguiu localizá-lo escondido no meio da plantação de milho.

Ainda conforme a PM, contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Cível Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Conceição das Alagoas.

O que é um drone termal?

Um drone com sensor térmico, também chamado de drone termal ou drone com câmera termográfica, é um veículo aéreo não tripulado equipado com uma câmera infravermelha que detecta a radiação térmica emitida por objetos, permitindo a visualização de variações de temperatura.

